Un joven de 17 años y hombre de 28 baleados de gravedad

Siendo aproximadamente las 14:00 de la jornada de ayer, en momentos en que la calma reinaba en la siesta del barrio Central Córdoba de esta ciudad, el ruido de disparos de arma de fuego en la vía pública no pudo menos que despertar e inquietar a vecinos del sector.A través de fuentes policiales consultadas se supo poco después que un hombre de 28 años, identificado como Nahuel G. -se reserva su apellido-, sufrió un tiro prácticamente a quemarropa, lo cual le dejó como secuela una importante herida de arma de fuego en el cuello. Se supo asimismo que Nahuel G. tendría abultados antecedentes.Por su parte el atacante ya estaría identificado: respondería al alias “Bebo”, de apellido C., de 16 años; y tanto víctima como victimario podrían tener en común viejas cuentas aún no saldadas, ya que ambos viven en el barrio Mora de esta ciudad, a escasos metros uno del otro. Serían prácticamente vecinos.El ataque ocurrió en la intersección de calles Garibaldi y Gaboto. En momentos en que la víctima circulaba en su moto, fue alcanzado por otro vehículo similar que se le puso a la par, y en cuestión de segundos “Bebo” C. y una mujer que lo acompañaba en el birrodado, le apuntaron con el arma y descargaron varios tiros que dejaron a Nahuel G. tirado en el pavimento y rogando que “llamen rápido a una ambulancia porque no aguanto más”, repetía el herido que manaba abundante sangrado.La bala recibida en el cuello le habría provocado una importante herida, por lo que fue trasladado por el servicio de Emergencias SIES 107 al Hospital Jaime Ferré.Trabajó en el lugar personal policial de la Unidad Regional V y de Policía Científica.Por otra parte, el martes a la mañana, un llamado alertó a los efectivos del Destacamento Nº 6 del barrio Acapulco de Josefina -vecino a Frontera-, sobre un hecho de sangre calificado provisoriamente como “homicidio en grado de tentativa”, del cual fuera víctima Germán Ezequiel S., de 17 años, alias “Bebé” y oriundo de Rafaela.Siendo las 9:00, el llamado telefónico recibido por la Policía daba cuenta que momentos antes, en intersección de calles 5 y 22 había varones con armas de fuego.Al hacerse presente el personal policial, observó a un joven que portaba en su cintura una pistola, quien fue identificado como Jonathan Z., menor de edad, quien se dio a la fuga de a pie y rápidamente, siendo que además varios sujetos interceptaron la marcha del móvil policial con la finalidad de que no pueda perseguir al fugitivo. Al ver el estado hostil de los vecinos, el personal policial se retiró del lugar.Consultado el Juzgado de Menores de Rafaela, este dispuso que se realice una requisa en la vivienda de Jonathan Z., pero siendo las 10.08, se tomó conocimiento que en la vivienda de calle 24 al 400, solicitaban presencia policial en virtud de encontrarse un joven herido de arma de fuego, con abundante pérdida de sangre y sentado en la vereda.Poco después se hizo presente la unidad Cruz Verde de San Francisco (Córdoba), quien asistió al herido Germán Ezequiel S. alias “Bebé” y oriundo de Rafaela, trasladando al mismo al Hospital Iturraspe.El joven de 17 años presenta lesiones graves: múltiples heridas de arma de fuego en todo el cuerpo pero en especial en la cabeza y rostro, y otra herida de arma de fuego de mayor calibre con orificio de entrada y sin oficio de salida en el muslo derecho.Según El Periódico de San Francisco, el estado del joven es muy grave: ayer permanecía internado en coma farmacológico con asistencia respiratoria.El colega cordobés puntualizaba además que el herido habría sido atacado en un presunto ajuste de cuentas por un episodio de violencia de género en el que estaría involucrado; y que podría perder su visión: “desde el Hospital Iturraspe, donde se encuentra internado, confirmaron que presenta lesiones gravísimas y que tiene muy comprometidos ambos globos oculares”, se podía leer.No siendo todo esto suficiente, cuando se secuestraron las prendas de vestir de la víctima, se constató en un bolsillo de su pantalón corto, la presencia de una sustancia vegetal de color verde similar a la marihuana, por lo que posteriormente se solicitó colaboración a la Brigada Antinarcóticos de la policía de Córdoba, quienes realizaron un test que arrojó resultados positivos a la marihuana, contabilizándose 21 gramos en total.Por orden del Juzgado de Menores de Rafaela, este dispuso que se realice una requisa en colaboración con PDI, en calle 22 al 300 de barrio Acapulco, la cual solo se hizo perimetralmente, donde se secuestró una escopeta calibre 16.Tomó intervención en este hecho la fiscal Dra. Gabriela Lema, la Policía de Investigaciones (PDI) de Frontera, y personal del departamento Científico Forense UR V.