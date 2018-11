Los jubilados pierden siempre

Si hay una certeza en un país tan cambiante como lo es la Argentina es que los jubilados difícilmente ganen un "partido" contra la inflación o los gobiernos de turno, más aún aquellos que cobran la "mínima" y que son mayoría. Es una batalla perdida cuan la que libraba el hidalgo Don Quijote de la Mancha contra los molinos de viento. Según las estadísticas, la actualización de los haberes de la clase pasiva comenzó en marzo con un 5,71 por ciento, continuó en junio 5,69% mientras que en septiembre sumó otro 6,68%. En total no supera el 20 por ciento mientras que entre enero y septiembre de este año el Indice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC alcanzó el 32,4%. Una diferencia abismal más aún perciben la jubilación mínima que apenas llega a 8.600 pesos y monedas, una miseria teniendo en cuenta lo que ahora cuesta comer, pagar las tarifas, comprar medicamentos y los gastos de transporte.

Así, livianito de conciencia y sensibilidad, mientras los jubilados y pensionados pierden por goleada contra la inflación, el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, aclaró esta semana que los jubilados y pensionados de la administración central no percibirán el bono de fin de año que el Gobierno concedió a los trabajadores del sector privado. "Por el momento el esquema que está vigente en el próximo ajuste va a tener en consideración los índices más altos de inflación por lo que ahí va a haber una mejora respecto de las remuneraciones. Se verá esa mejora pero no habrá bono", señaló el funcionario sin ponerse colorado. Es admitir que la inflación de septiembre y octubre -hoy el INDEC dará a conocer el IPC del décimo mes del año aunque todos coinciden que ronda el 6%- que superaría el 12% más lo que viene de noviembre, diciembre, enero y febrero se tendrá en cuenta para resolver cuánto se actualizarán las jubilaciones en marzo de 2019. Un despropósito. Que los jubilados deban soportar tantos meses sin recomposición alguna de sus ingresos en tanto que los precios siguen subiendo en ascensor constituye un enorme injusticia.

El propio Gobierno admitió esta semana que los jubilados perderán ingresos este año como consecuencia del cambio de fórmula de ajuste realizado este año por la reforma previsional que impulsó Cambiemos. La secretaría de Seguridad Social publicó el lunes en el Boletín Oficial la Resolución 1/2018 con la que ratificó el uso del Indice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) para elevar las jubilaciones. Ese indicador reemplazó al Indice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción (ISBIC) a partir de la reforma previsional que acordó el Gobierno en el Congreso.

En este escenario, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, advirtió esta semana que jubilados y pensionados cerrarán 2018 con un poder de compra 25% inferior al que tenían en julio del 2017, antes de la reforma previsional. "Nosotros estamos en contra de un bono. Pedimos la recomposición del haber para que la mínima esté en línea con la canasta del jubilado: hoy los jubilados de la mínima sólo cubren el 35% de las necesidades básicas", dijo Semino.

Según el defensor de la Tercera Edad, el deterioro del haber jubilatorio será de 20 puntos porcentuales en 2018 sólo por el impacto de la inflación, pero aclaró que la caída será peor. "La inflación cerrará por encima del 45% y los haberes 28,5%. Si a esto se le suma la pérdida por el factor empalme por el cambio de fórmula de reajuste entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, los jubilados perderán un 25% de su poder adquisitivo en solo un año", dijo Semino.

El defensor de la Tercera Edad advirtió que la situación es similar para las jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas, por lo que hay casi un millón de personas con discapacidad están "condenadas a vivir con 6.600 pesos en la Argentina".

La Defensoría reclamó un "reajuste inmediato" de 5.100 pesos, es decir, 1.700 pesos por mes a partir de diciembre, incorporados al haber para llegar a marzo, cuando debe darse un nuevo reajuste. En el Presupuesto 2019 que se aprobaba ayer o en los primeros minutos de hoy en el Senado no hay fondos contemplados para mejorar el ingreso mensual de 6,9 millones de jubilados y pensionados. El mensaje del Gobierno es que ajusten y que se las arreglen como puedan, una actitud muy difícil de digerir.