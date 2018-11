Soprano rafaelina que impulsa la difusión del arte lírico en la ciudad

Tal como anunciáramos oportunamente el próximo sábado, 17 de noviembre, en el Centro Cultural Municipal se ofrecerá un recital en el marco del programa Lírica Viva, entre cuyos intérpretes se encuentra una soprano rafaelina, Eliana Bertinetti.Respondiendo a nuestra invitación nos visitó, oportunidad que aprovechamos para conocer los detalles más sobresalientes de su carrera que, pese a su juventud, ya exhibe muchísima actividad.Recordó que "empecé estudiando en Rafaela, estudié con Antonio Fassi -que es conocidísimo profesor de canto- y él me dijo que tenía condiciones para estudiar canto lírico, me quedé impactada y probé en la Escuela de Música".Confesó que "la lírica me gustaba pero no era algo que me atraía tanto. Empecé a estudiar en la Escuela de Música Municipal "Remo Pignoni", ahí se enseña canto lírico, egresé en 2014, y antes de egresar me inscribí en Fundación Accentus, que es un grupo de cantantes de Santo Tomé, donde reciben a cantantes jóvenes de la Provincia, los apoyan, organizan conciertos, traen a profesores de Buenos Aires para que los capaciten. Obviamente ahí había un ingreso, pude hacerlo, de entrada estuve estudiando con Ana Cyrulnik, que es una profesora de Buenos Aires, que daba técnicas en el Teatro Colón. Hice tres años ahí, pero estoy estudiando ahora con una repertorista, Cecilia Varela, en Buenos Aires, que es un poco más especialista en repertorio operístico, con ella es un cambio increíble, ya hace dos años que estoy y pienso seguir".Por otra parte apuntó que "también tomé clases con Natalia Lemercier que es una cantante rafaelina, hice un seminario de canto con Marcela Pietrokovsky, también tomé clases con Lissy Weisser, que es regisseur. También en los talleres de ópera que hacía la Fundación participé de todos, porque no sólo se armaba el repertorio y la técnica vocal, sino también la escenografía, cómo se debe mover, cómo interpretar y este año me capacité con Guillermo Apis que es especialista en música de cámara francesa y alemana".Más adelante aseveró "canto puede estudiar cualquiera, pero para el lírico, hay que tener, al menos, unas mínimas condiciones, inteligencia musical, porque hay mucha información. Hace prácticamente doce años que estudio lírico y realmente creo que cada vez me falta más".Pero Eliana no se limita solamente a capacitarse, mejorar su conocimiento en búsqueda de la excelencia, es generosa y comparte lo que fue aprendiendo en todo este tiempo, volcándolo en sus estudiantes, porque consignó que "doy clases en la Escuela de Música Remo Pignoni, en el Profesorado de Canto Lírico".En relación a la propuesta, que la contará como una de las protagonistas el próximo sábado, hizo saber que "empezó este año, es un proyecto cultural que busca ocasiones para difundir el arte lírico en general. Este año ya se hicieron dos encuentros, uno en Rafaela y el otro en Reconquista."La idea no es solamente cantantes de Rafaela ya que de por sí somos poquísimos, sino la posibilidad de convocar a cantantes de afuera, de Santa Fe, Santo Tomé, Rosario, Buenos Aires y Córdoba, que tengan una mínima trayectoria. Esta vez conseguimos fecha en el Centro Cultural Municipal, lo cual es un enorme escenario para trabajar en escena y a la vez estoy coordinando el Grupo CaLiRa -Cantantes Líricos Rafaelinos-, la mayor parte de sus integrantes son estudiantes de la Escuela de Música, para el año la posibilidad de generar también su presentación, y son nuestros, son rafaelinos".Será ofrecido el próximo sábado 17 de noviembre a las 20 hs.En la oportunidad se presentarán las sopranos rosarinas María de los Angeles González y Nadia de Luca, junto a Eliana Bertinetti (soprano rafaelina), acompañadas por el pianista Germán Schulthess (rosarino); quienes, a través de la interpretación y actuación de arias y dúos de ópera, buscarán acercar al oyente una experiencia sensorial diferente. Podrán oírse obras de Verdi, Mozart, Puccini, Bizet, Donizetti.