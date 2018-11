Aráceas: una magnifica elección

Siempre me preguntan qué pueden poner en el interior ya sea de la casa o de una oficina… y hoy me dispuse a escribirles un poquito sobre esto aparte de darles algunas características importantes de un grupo de plantas.

En general estas especies tienen hojas grandes, vistosas y coloridas. Son de crecimiento rápido y su apariencia tropical embellece cualquier ambiente, sumando calidez y vitalidad.

Tener aráceas en su casa es un privilegio, especialmente si se trata de interiores. El grupo es variadísimo. Todas presentan una floración similar y muchas son originarias de América.

Las hojas de estas plantas poseen toxinas que, al masticarse adormecen e inflaman la lengua. La Diefembachia es la más atractiva pero también la más peligrosa. Atreverse a morder la hoja puede derivar en un instantáneo espasmo de glotis. La lengua se inflama, se dobla hacia atrás e impide la respiración. El dato es para tener en cuenta sobre todo si hay niños en la casa.

Disfrútelas sin dejar de tomar ciertas precauciones porque, si bien no se registran casos fatales, el descuido puede acarrear un buen susto.



AGLAONEMA SP

Es una especie muy resistente que tolera desde el umbral más bajo de luz hasta el más alto. También sabe adaptarse a los ambientes con luz artificial pero no soporta el sol directo. Evite las macetas grandes y prepare una buena mezcla de tierra negra con abono. Normalmente se contenta con un riego semanal. No permita que la maceta se encharque porque el agua estancada es un atentado contra su vida. Puede reproducirla por división de matas en primavera.



DIEFEMBACHIA

Pertenece al grupo de plantas con hojas de diferentes colores que pueden llegar a medir hasta 20 cm de ancho por 40 cm de largo. Es de crecimiento rápido y se desarrolla sin problemas en ambientes bien iluminados. No exige mucho abono y se conforma con una buena tierra negra en macetas que aseguren una eficaz salida de agua. La sequedad del ambiente provoca que las puntas de las hojas se tornen marrones. Para combatir sus efectos pulverice con agua tibia. Si pretende frenar el impulso de llegar hasta el techo o advierte que las hojas abundan en el extremo superior y escasean en la base, decídase a podarlas. Con la poda prepare fragmentos de 20 cm colóquelos en arena y tierra y déjelos tapados con un plástico hasta que comiencen a manifestarse los brotes. La planta madre tiene que quedar al menos de 50 cm para poder brotar.



SPATHYPHYLIUM

Se adapta tanto a los interiores iluminados como a los exteriores sombríos protegidos del viento. Requiere mucha luz natural o iluminación con luz dicroica, pero no tolera el sol directo. La mezcla ideal resulta de arena, abono y tierra negra. Cuando no tiene flores, debe gratificársela con una pulverización semanal de agua tibia. Cuando termine de florecer, remueva la tierra, agregue abono y fertilice para estimularla.



PHILODENDROM SP

Los Philodendron trepadores se caracterizan por sus hojas de forma recortadas. Requieren habitaciones con buena luz y un riego mínimo de dos veces por semana. Plántelas en una mezcla de abono y tierra negra. Puede aprovechar los tallos que emiten raíces para lograr una nueva planta. Córtelos y colóquelos en agua. La mejor época para reproducirlos consiste de setiembre a noviembre… aproveche estos últimos días para hacer sus plantitas nuevas.

Las dejo con una verdad…

Las plantas, al igual que las personas, poseen necesidades individuales propias.

Si les imponemos nuestros deseos, violaremos su verdadera naturaleza,

Sufrirán y morirán. Aceptemos y alimentemos su individualidad y nuestro apoyo las nutrirá.

Suerte. María Paula