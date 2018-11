Aprovechar la fecha FIFA

Para “mejorar y seguir corriendo los errores”, contó Gianfranco Ferrero. La ‘Crema’, que no tendrá actividad oficial este fin de semana jugará un amistoso –mañana- ante Talleres con la mira puesta en su próximo objetivo: Almagro.

Se viene un nuevo parate por la fecha FIFA, mañana juega Argentina ante México, y es por esto que Atlético de Rafaela programó un amistoso con Talleres en Córdoba para seguir poniendo a punto el equipo, y afianzando la idea de Juan Manuel Llop.

La “Crema” reanudará su participación en la B Nacional ante Almagro, el próximo domingo 25 a las 17.00 hs., por la fecha 11.

El encuentro ante la “T” se disputará a las 10 de la mañana en la Boutique de barrio Jardín y para Gianfranco Ferrero, dicho partido “sirve para seguir mejorando y seguir corrigiendo los errores que vinimos teniendo”.

Este nuevo fin de semana sin actividad oficial viene bien por barrio Alberdi, para continuar recuperando lesionados y para seguir mejorando en lo futbolístico.

“Una semana sin competencia que va a servir mucho para seguir mejorando y encarar estos partidos que quedan de la mejor manera y terminar lo más arriba posible esta primera mitad del campeonato”, analizó Ferrero.

En relación a lo que les dejó el empate ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el cordobés de Alicia, comentó: “Nos quedamos con las ganas de llevarnos los tres puntos, primero porque nos sirve, es lo que buscamos en cada partido, y después porque queríamos ganar en casa y darle una alegría a la gente pero nos encontramos con este equipo duro, no perdimos y se rescató un punto.”.

El planteo de los santiagueños fue bueno y en relación a ello, Ferrero apuntó: “Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Hoy en día todos los equipos del Nacional B son guerreros, meten mucho y te van a jugar a cualquier lado de igual a igual”.

Al equipo de ‘Chocho’ Llop le costó, lo planificado en la semana no pudo ser llevado a la práctica como se esperaba y si bien en el segundo tiempo hubo una mejoría, apenas alcanzó para igualarlo en la última del cotejo.

“Entrenas de una manera toda la semana y cuando llegas al partido te encontrás con esto, te sale totalmente otra cosa, un equipo que presionaba mucho, que nos salió a presionar desde el arranque y por ahí tenés que empezar a improvisar y lo que uno saca como positivo que logramos rescatar un punto y no se perdió el partido”.