Hoy no se dictan clases ni hay actividad en el Estado

Este jueves 15 de noviembre es feriado administrativo en todo el territorio provincial, según lo establecido por la Ley Provincial Nº 13.155/10, debido a que la ciudad de Santa Fe celebra los 445 años de su fundación. Por tanto, las dependencias provinciales no trabajarán, tampoco habrá actividad en los Tribunales y dependencias judiciales mientras que no habrá clases en todos los niveles y modalidades en las escuelas.

En tanto, desde el Municipio rafaelino se informó que el servicio de transporte público de pasajeros se brindará de manera normal en sus 5 líneas con frecuencias cada 30 minutos. Además, hoy se cobrará normalmente el estacionamiento medido en la Zona de Estacionamiento Controlado. En cambio, no habrá atención al público en el edificio municipal y en sus distintas dependencias.

Esta noche se reanudará la recolección domiciliaria de los residuos recuperables -anoche no se prestó este servicio-. En tanto que la Estación de Residuos Clasificados funcionará de manera normal en la jornada de este jueves (en el lugar los vecinos podrán depositar los residuos recuperables y especiales en el horario de 7 a 19).

Por último, el Cementerio Municipal abrirá al público en su horario habitual de 7:30 a 19:30; cabe aclarar que la administración permanecerá cerrada y habrá un servicio de guardia en caso de sepelio.

Respecto a la actividad privada, la ley provincial establece que se trata de un feriado optativo para la banca, la industria y el comercio. En Rafaela y gran parte del territorio santafesino la actividad en estos sectores será normal.