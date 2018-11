Presupuestan recursos por $ 271 mil millones

Entre fines de esta semana y principios de la próxima, el Poder Ejecutivo enviará a la Legislatura el proyecto de Presupuesto provincial 2019. El mensaje ingresará por la Cámara de Senadores. En paralelo, remitirá una iniciativa con retoques impositivos, que -esencialmente- aggiornará la estructura de Ingresos Brutos y Sellos a lo establecido en el Pacto Fiscal, y actualizará Inmobiliario en función de la pauta inflacionaria.Funcionarios del Poder Ejecutivo se reunieron ya con legisladores del Frente Progresista para enseñar los trazos generales de las iniciativas, y este martes también deliberó la Comisión de Análisis Tributario, que reúne a representantes de todas las actividades económicas de Santa Fe.Con respecto al Presupuesto, fue confeccionado respetando las variables macroeconómicas utilizadas para el proyecto nacional. Según pudo saber, el último Presupuesto que ejecutaría la gestión de Miguel Lifschitz planteará un nivel de recursos del orden de los 271 mil millones de pesos -ello representa un incremento del orden del 47% respecto del Presupuesto actual-, y de gastos por 277 mil millones de pesos -un 45% más que el establecido en el Presupuesto inicial de 2018-. El proyecto alcanzaría, de todos modos, un resultado equilibrado a partir de las fuentes de crédito.El mensaje incluiría, según trascendió, cuatro autorizaciones para tomar endeudamiento. Entre ellas, una para el préstamo de cien millones de euros ofrecido por la Agencia Francesa para el Desarrollo; y otra para la ampliación del programa Equipar. Incluiría, además, una previsión para la emisión de títulos, según informa el diario El Litoral.El mensaje no contempla los fondos que debería girar la Nación en concepto de la deuda de coparticipación federal, pero sí los recursos que tendrían que ser remitidos por la Casa Rosada para cubrir el déficit previsional de 2017, según acuerdo firmado en septiembre pasado. El rojo de la Caja de Jubilaciones para 2019 fue estimado en más de 8 mil millones de pesos.Respecto del proyecto de ley con modificaciones impositivas se centraría básicamente en tres aspectos. En primer lugar, una adecuación de alícuotas de Ingresos Brutos según el texto original del Consenso Fiscal; ello había sido planteado en una ley provincial, que nunca logró sanción definitiva. En segunda instancia, un aggiornamiento de dicho tributo -redunda en una reducción- y Sellos a lo establecido en la adenda y en el mismo pacto, teniendo en cuenta la progresividad de su aplicación, y que ello obliga a una revisión para 2019.El tercer eje temático gira en torno del Impuesto Inmobiliario. Las entidades que integran la Comisión de Análisis Tributario discutieron, básicamente, el impacto que se plantea para el caso del Rural. Según dejaron trascender, la intención del gobierno es plantear un aumento diferencial según se trate de contribuyentes cumplidores o no. La decisión está en línea con el mensaje del Ejecutivo recientemente sancionado por la Legislatura, que garantiza descuentos para quienes tengan su impuesto al día. En el caso del proyecto a enviar, se propondrá un 26 por ciento de aumento para los propietarios de inmuebles rurales que no sean morosos, y del 30 por ciento promedio para el resto. El incremento del Inmobiliario Urbano no está definido aún.