Jornada de Actualización a cargo de la Agencia de Control del Cáncer

Durante el día de ayer, la Agencia de Control de Cáncer del Ministerio de Salud de Santa Fe y el Nodo de Salud 2 Rafaela del mismo Ministerio, realizaron una Jornada de Actualización en PAP destinada a profesionales de centros de salud y hospitales del Departamento Castellanos, en el Auditorio de OSDE.Participaron 40 trabajadores de salud de las localidades de Sunchales, Cnel Fraga, Vila, Rafaela, Lehmann, Humberto Primo, Zenón Pereyra entre otros.La referente de la Agencia de Control de Cáncer, Silvina Correa, expresó: "El papanicolau hoy por hoy es la única herramienta, junto con el Test de VPH, que tenemos para prevenir el cáncer de cuello uterino. Es muy importante que todas las mujeres mayores de 25 años hasta los 64 años, que es nuestra población objetivo, se lo realicen de forma anual o bianual. Esta es la población donde no debe faltar el Papanicolaou, porque es donde tiene mayor incidencia el cáncer de cuello uterino". Respecto de la Jornada de Actualización, mencionó que "venimos a compartir actualizaciones en cuanto a las nuevas tecnologías que tenemos para la prevención y la detección precoz del cáncer del cuello uterino, organizar nuevamente la red y trabajar con algunos casos que trajimos para discutir el algoritmo de derivación de pacientes. Nos parece fundamental trabajar con los equipos de salud porque está bien hacer papanicolau y detectar precozmente pero si no tratamos a estas mujeres los niveles de mortalidad (por cáncer de cuello uterino) van a seguir igual. Todos los años en el Dpto. Castellanos mueren 5 mujeres por cáncer cérvicouterino, con una tasa que es prácticamente igual a la de la provincia, pero está bueno que por esta enfermedad que es totalmente erradicable y prevenible, no se muera ninguna mujer". Agregó que, desde el 2009, si bien queda mucho por trabajar, se han aumentado un 30% la realización de papanicolau en las edades objetivo (mujeres de 25 a 64 años), alcanzando entre un 32 y 37% en la actualidad.El Dr. Gabriel Jeanney, perteneciente también a la Agencia de Control de Cáncer del Ministerio de Salud de la Provincia, hizo mención a la vacunación contra el virus del HPV. "La vacunación contra el HPV es muy eficaz, ha sido probada, está siendo implementada en muchos países. Nuestras niñas de 11 años, nacidas en el año 2000, y nuestros varones nacidos en el año 2006, ya están dentro de lo que es el programa de Vacunación Obligatoria, y esto tiene lo que llamamos "efecto rebaño." Tratamos (con la vacunación) de disminuir la carga viral y lo que implica una infección que no tiene distinción de género tampoco. Ambos géneros son responsables de la transmisión. La vacunación no solamente nos está ayudando a resolver enfermedades como el cáncer cervicoutrino sino que también, los virus que se encargan de afectar el cuello del útero en la mujer, son responsables del cáncer anal y el cáncer oral".Para saber cuándo debe realizarse el Papanicolaou e informarse sobre el mismo, las mujeres deben acercarse a cualquier centro de salud u hospital y consultar con un médico.