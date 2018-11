Las abundantes lluvias frenaron la cosecha de trigo y siembra de soja

El informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe, correspondiente a la semana comprendida entre el 7 y el 11 de noviembre de 2018 contiene una introducción, que hace referencia a las severas lluvias que asolaron la región y la provincia.

Luego, en una primera parte, alude a la situación de los cultivos antes de producirse el evento climático que comenzó el 10 de noviembre, y en la segunda, se refiere a las consecuencias luego de producido con impacto en la cosecha del trigo y en la siembra de la soja de primera.

En la novena semana con similares características, donde la inestabilidad climática, la alternancia entre un par de días soleados y otros de variada nubosidad, con temperaturas medias a altas, con vientos de dirección norte, frentes de tormentas, precipitaciones y nuevamente caída de granizo en ciertas áreas puntuales, incidieron en diferentes cultivos con daños y consecuencias inciertas. La variante de este período, fue el agua caída en los distintos distritos de cada departamento que integra el área de estudio, es decir los 12 departamentos del centro norte de la Provincia según indica el reciente informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe a través del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA).

Los montos pluviométricos acumulados fluctuaron entre 135 y 310 mm, con algún sector puntual de 385 mm. Estas precipitaciones se manifestaron con variadas intensidades, chaparrones con ráfagas de viento muy fuerte y, puntualmente, pedrea en los departamentos Castellanos, distrito María Juana y General Obligado. El área noroeste del departamento Nueve de Julio fue la que tuvo menor incidencia de los eventos climáticos y los montos pluviométricos acumulados no superaron los 100 mm.

Esta situación presentada generó en el sector productivo grandes interrogantes, complicaciones y escenarios repetidos como las campañas 2016/2017 y 2017/2018.

En las 24 horas posteriores, se observó un muy buen escurrimiento superficial, drenaje interno de los suelos y ritmo constante hacia los cursos de agua de diferente orden. A posteriori, el mismo fue disminuyendo a medida que el sistema fue colmándose del líquido elemento, retardando el escurrimiento; provocando así en toda el área de sectores o posiciones topográficas más bajas o deprimidas, inundaciones. En tal sentido, el reporte del SEA indican que han quedado lotes totalmente inundados, anegados o con cierto porcentaje de encharcamientos.

Otra consecuencia de lo ocurrido fue el impacto en la red vial primaria, secundaria y terciaria. Un alto porcentaje de caminos de tierra quedaron intransitables, cortados por el agua y con agua, lo cual condicionaría aún más el movimiento de equipos, camiones, cosechadoras y sembradoras.



SOJA DE PRIMERA

El proceso de siembra en el área de estudio totalmente interrumpido. El temporal de granizo e intensas lluvias manifestó cierto impacto sobre la superficie sembrada, ya que quedaron lotes con superficies inundadas, encharcadas y con planchado de los suelos que provocarían dos situaciones distintas: la no germinación de lo recién sembrado o la mortandad de plantas ya emergidas.

Se estima dicho grado de afectación en un 40 % de lo sembrado representando unas 129.500 ha. Otra situación totalmente distinta presentaron los campos acondicionados para la siembra, con alto grado de encharcamiento de los lotes, que condicionaría o no la fecha de siembra. Por lo cual no se cubrirían las estimaciones de intención de siembra para la presente campaña, la que se había enunciado como similar o levemente superior a la 2017/2018, alcanzando las 925.000 ha.



MAIZ DE PRIMERA

El cultivo no presentó inconveniente manteniendo muy buen estado, creciendo y desarrollándose bajo condiciones óptimas, en un 90 %. El 10 % restante manifestó cierto grado de impacto por los diferentes eventos ocurridos en los distintos departamentos, como caídas de piedras, heladas tardías.



TRIGO

El proceso de cosecha detenido, faltando la recolección del 35 % en los departamentos del norte del área; un 65 % en los del centro y el 100 % en los departamentos del sur. Resta la cosecha de aproximadamente unas 257.590 has. Ante lo ocurrido y de acuerdo a los sectores de posiciones topográficas más bajas y deprimidas, las que se encuentran totalmente anegadas, inundadas y con cierto porcentaje de encharcamiento de lotes, que se estiman muy difíciles de cosechar, representan un 14 a 15 % del total sembrado en la región: unas 36.000 a 38.650 ha. Como consecuencia de la situación climática se debería a futuro, la consideración de una pérdida en los rendimientos, como así también en la calidad del producto.



GIRASOL

El cultivo no presentó inconvenientes manteniendo un 98 % en estado bueno a muy bueno, con lotes en excelentes condiciones, y el 2 % restante bueno, con lotes puntuales regulares, por posición topográfica y la aptitud de los suelos.

Sólo en algunos lotes, las lluvias, el granizo o lo fuertes vientos afectaron al cultivo, en plena etapa de floración, con diferentes grados.



ARROZ

El proceso de siembra en el área arrocera se encuentra paralizado y ante los lotes inundados en excesos, sin daños de piedras ni viento. Deberán realizarse tareas de desagote, lo que implicaría mayores gastos, no previstos para la campaña