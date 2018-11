“Quería felicitar a la directora de la escuela Manuel Belgrano, a las maestras, a todo el personal por la gran fiesta que hicieron en la cancha del club 9 de Julio el viernes por la noche. Se festejó el día de la tradición y a su vez la fiesta de la familia. Fue hermoso el espectáculo. Felicitaciones por toda la organización”. Voz femenina.“La otra noche en calle José Beltramino casi Remedios de Escalada había una gran fiesta. Pasaban cables por el medio de la calle. Pusieron los parlantes en el parque con el peligro que eso implica, con los cables que pasaban por la calle. Estuvieron con la música hasta altas horas de la madrugada. Todos saben quiénes viven ahí, unas 300 personas son, todos saben. La gente de la GUR pasa y no hace nada, la policía tampoco. Nadie mueve un pelo. La gente que trabaja y vive en ese sector se la tiene que bancar, ellos viven de asignaciones y otras yerbas. Son votos. Por favor, que alguien haga algo. Cuando pasan las cosas se lamentan”. Una vecina enfurecida.“No creo que con los jueces que tenemos se pueda terminar la inseguridad. Acá, en calle Güemes al 1200 tenemos al Maximiliano L. que continuamente está robando. En 15 días fue detenido dos veces. No sé, si cada vez que lo detuvieron estuvo 2 horas preso. Dispuesto a salir a robar nuevamente. Deberían ponerse los pantalones y actuar, es la única forma de terminar con la inseguridad”. Mensaje de una vecina del sector.“Estoy pidiendo una ayuda para un amigo que anda en las malas. Se llama Cristian Barbero. El necesita alimentos para sus perritos, tiene 60, realmente necesita colaboración de la gente. Si alguna persona necesita él hace de todo, corta el pasto y se dedica a todo. Lo conozco porque estamos con el tema de los animales. Ahora el anda en las malas y por eso si alguno necesita una mano para algún trabajo se pueden comunicar con él para darle una mano. Sé que hay gente solidaria en Rafaela cuando se trata de cuatro patitas”. Mensaje de José Luis.“Hace ya dos o tres mañanas de esta semana que las luces de calle San Martín, incluso también en el estacionamiento que hay al lado del Viejo Mercado, que las luces del alumbrado público permanecen toda la mañana encendidas hasta el medio día. Luego se apagan y no se vuelven a encender más hasta el otro día. Cuando realmente se necesitan encendidas no lo están”. Una vecina del lugar.“Realmente no sé si yo estoy loca o estamos todos locos, resulta que ahora el angelito de Dios que le robó a los farmacéuticos es el Jamaiquino. Como puede estar suelto un tipo que continuamente hace desastres. ¿A quién hay que agarrar acá?. Un tipo que vive robando está siempre afuera. Hay algo que no cierra. O reparte con la policía o no se entiende. ¿No hay causa? Además no vive más en el Villa Dominga, por suerte tenemos uno menos. Pero no puede ser que acá en calle Brasil vivamos con este miedo”. Una mujer muy furiosa.“Es realmente impresentable la actitud de la Conmebol, fue a requisar el vestuario de River, cuando todo el mundo sabe que el dueño de la cancha ya tiene el partido comprado. Es realmente impresentable. Para los que sean de Boca, disfruten de la final. La venganza es el placer de los Dioses”. Voz femenina.