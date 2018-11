La Provincia fue sede del Consejo Federal Agropecuario Pampeano

La ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, encabezó el martes último en Santa Fe el tercer encuentro del año del Consejo Federal Agropecuario (CFA) de la Región Pampeana, que reúne a las provincias responsables del 70% de la producción primaria nacional. Durante la reunión se abordaron distintos temas entre los que se destacan: cuestiones vinculados a lo sanitario, la reforma del Código Penal, riesgo agropecuario, Buenas Prácticas Agropecuarias y aplicaciones de productos fitosanitarios, entre otros.En la actividad, además se presentó una agenda de objetivos de desarrollo sostenible y se analizaron los avances a nivel regional de los trabajos en curso en los sectores lácteo y porcino.Tras la reunión, Ciciliani remarcó que “como santafesinos estamos felices de ser anfitriones del Consejo Federal Agropecuario Pampeano. Lo decimos siempre: las políticas públicas referidas al sector productivo tienen que estar consensuadas en los distintos ámbitos del Estado y, sobre todo, con las provincias de Córdoba y Buenos Aires con las que tenemos sistemas productivos similares y enormes desafíos”.“Trabajamos mucho y avanzamos en acuerdos, que implican legislaciones y regulaciones compartidas, sobre todo facilitarle a los operadores y productores de las distintas provincias que puedan hacer trámites en una provincia y tengan validez en otra. Esto que parece algo sencillo, hasta ahora no era así. Cuando desde el Estado facilitamos los trámites y controles, hacemos un aporte a la productividad. Además, trabajamos en las regulaciones de buenas prácticas agropecuarias, que es una demanda que nos hacen los ciudadanos acerca de la seguridad en la producción de alimentos”, agregó la ministra.Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, afirmó que “a Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires a veces nos divide un límite imaginario, porque la Región Pampeana es exactamente igual. Tenemos las mismas necesidades, problemas y expectativas. Por eso es bueno el desafío de juntarse provincias gobernadas por signos políticos distintos priorizando el interés de la producción; eso es un aprendizaje. En ese sentido, venimos trabajando hace tiempo poniendo en agenda temas comunes”.Respecto a la situación del sector lechero, el director Nacional de Lechería, Alejandro Sanmartino, sostuvo que “estamos transitando un contexto complicado en cuanto a tasas de interés que atraviesa toda la economía, no podemos negarlo, y la realidad es que la Argentina hoy es tan vulnerable y no se puede permitir subsidiar una actividad frente a las otras, pero sí estamos trabajando fuertemente en lo que es el acceso al crédito”.“En ese sentido, ayer presentamos un nuevo convenio que tiene el Banco Nación para los productores, que es justamente a partir de un acuerdo con las industrias, para que éstas actúen de agente de retención de la cuota del crédito. Hoy la batalla no es con la tasa de interés, queremos trabajar en el acceso al crédito”, agregó el funcionario.Del encuentro participaron además el secretario y la subsecretaria de Agricultura, Juan Manuel Medina y Lorena Fortonani; el secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social, Mauro Casella; el secretario de Ganadería, Lechería y Recursos Hídricos, Roberto Tión; y el director provincial de Ganadería, Raúl Stefanazzi.También estuvieron presentes el subsecretario de Calidad Agroalimentaria y Uso Agropecuario de los Recursos Naturales de la provincia de Buenos Aires, Sergio Robert; el secretario de Agricultura y el secretario de Ganadería de la provincia de Córdoba, Marcos Blanda y Olden Riveri; el director regional de Senasa Santa Fe, Cristian Cunha; y el coordinador provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, Daniel Minniti.