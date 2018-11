Una muestra homenaje a los inmigrantes

Oscar Pautasso es un creador local - por adopción- muy versátil, agudo observador que plasma en sus obras la esencia de la comunidad, así lo ha hecho a través de creaciones pictóricas y también a través de la literatura.Hoy está embarcado en un proyecto cuyas piezas le llevó dos años componer.En su visita nos hizo saber que "la muestra se habilitará el viernes 16 desde las 20:30 en Hotel Parra, a quien agradezco enormemente. Son unos 15 cuadros que son un homenaje a los inmigrantes de la región."En los cuadros he replicado casas, los boliches, campos, hay casas que no son de Rafaela, son de la zona, la casa donde yo nací -en Nuevo Torino-, la mayoría son casas y muchos boliches de Rafaela, rescaté nuevos, Los Santiagueños lo hice de nuevo, pero en tres cuadros distintos con distintas tomas."Además hice parte de la pampa, un atardecer, significando cómo encontró esa gente los campos cuando llegaron. Son todos óleos de 70 x 90".Más adelante agregó "también hice el Sanatorio Velazco -la Clínica Mayo- como un homenaje a los que empezaron a nacer, a los primeros gringos argentinos. Es un trabajo que me costó bastante porque a la fachada le había tomado una fotografía antes que hagan la remodelación, y está intacta, es un frente muy significativo porque tiene unos ornamentos, en el frente hay como un cuerno de la abundancia, y traté de hacerlo igual, ese es un homenaje a los nuevos hijos que llegaron".Aportó algunos detalles históricos señalando que "la Clínica Mayo antes se llamaba Velazco; el Dr. Velazco era un médico que vino desde Buenos Aires y que fue fundador, junto a Jaime Ferré, del Hospital, el primer director fue Velazco, pero cuando hizo su propio sanatorio dejó el paso a Jaime Ferré y se retiró del nosocomio público".También exaltó la dedicación de Velazco quien preocupado por ofrecer lo mejor para la atención de la salud logró habilitar un quirófano con la mayor tecnología de la época, generando una revolución en ese campo, en la ciudad.También podrán apreciarse varios boliches, entre ellos el mítico de "Doña Pola".