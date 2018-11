A sumar rodaje y confianza

La idea, con el parate por la fecha FIFA, es darle minutos al equipo. Por ello ‘Chocho’ Llop no cambiará nada para el amistoso que jugará este viernes ante Talleres en Córdoba.En relación al once que viene de igualar 2-2 con Central Córdoba el único que no estará es Emiliano Romero, lesionado. El resto serán los mismos y en lugar del uruguayo ingresará Lucas Quiróz.De esta forma la “Crema” formaría con: Ramiro Macagno; Enzo Copetti, Tomás Baroni, Nicolás Zalazar y Gianfranco Ferrero; Lucas Quiróz, Agustín Nadruz, Gabriel Ramírez, Ángelo Martino; Marco Borgnino, Matías Quiroga.En la jornada de ayer Atlético trabajó en el predio del autódromo en donde Llop dispuso, primero de trabajos tácticos, luego de algunos minutos de fútbol en donde paró dicha formación y fueron ingresando Gastón Suso x Zalazar, Maximiliano Casa x Borgnino y Mauro Albertengo x Martino.