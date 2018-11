Controversias por decreto sobre partidos políticos

Finalmente el gobernador de la Provincia, Miguel Lifschitz, dio a conocer el Decreto 3052/18 que reglamenta las leyes 6808 y 12080, para evitar lo que el propio Primer Mandatario definiera popularmente como “partidos truchos”: “No puede ser que cualquiera presente un partido. Hay algunos que fabrican los partidos y después los venden al mejor postor. Es una cosa infame. Esto complica las cosas, más en una primaria con dos sistemas”, asestó el Gobernador.

En nuestra columna política de esta semana, advertíamos que esta norma traería aparejada algunas críticas, si bien en la UCR, el PRO y el PJ rescataron las modificaciones que apuntan al funcionamiento de los partidos y las campañas.

Una de las objeciones tenían como argumento por parte de los Partidos, no haber sido convocadas por la Casa Gris para solicitar opinión. Por ejemplo, el diputado provincial y titular de la UCR santafesina, Julián Galdeano hizo notar que "hay cuestiones que, al menos a mi juicio, pueden ser susceptibles de impugnaciones ya que limitarían la participación. Una cosa es controlar que no existan abusos y otra es restringir la participación".

A su turno, el diputado provincial y titular del PRO santafesino, Federico Angelini, señaló que "todo lo que apunte a un mayor control de las avivadas, es bueno", aunque se quejó por la no convocatoria al macrismo para discutir la iniciativa. "a eso nos tiene acostumbrado el socialismo", retrucó.

Dentro del peronismo, el diputado provincial e integrante del consejo ejecutivo del PJ santafesino, Leandro Busatto dejó entrever que “el gobernador toma decisiones sobre temas que requerían antes una respuesta, sembrado dudas respecto de si persigue un objetivo electoral, y de manera inconsulta".



OPINION PROFESIONAL

El abogado constitucionalista de esta capital Domingo Rondina desmenuzó el decreto 3052/18, alertando que “estamos ante un simple decreto que -con el pretexto de reglamentar- modifica las leyes 6808 y 12080 resulta formalmente inconstitucional. Pero además resulta materialmente inconstitucional porque pretende menos partidos y mayor control del gobierno sobre ellos”

Rondina advierte que “el evidente objetivo del decreto 3052/18 es dificultar las formación de nuevos partidos, dificultar el funcionamiento de los partidos chicos, y profundizar el control político sobre el funcionamiento de los partidos. Y todo por decreto, incluso contra la clara letra de la ley”.

Rondina escribe que el decreto 'reglamenta' leyes “muy viejas” que “responden a un sistema electoral que ya no existe”; e impone exigencias controversiales a los partidos nacionales, desconociendo – dice – “la personería político partidaria que Nación otorga a los partidos nacionales, y los trate como simples asociaciones”; yendo inclusive contra la Constitución Nacional.

Según el especialista, el decreto avanza sobre leyes excediendo marcos meramente reglamentarios, inmiscuyéndose, por ejemplo, en las cartas partidarias.

Asimismo Rondina subraya que se proponen “nuevas reglas para publicidad electoral y aportes de campaña, en beneficio de los partidos grandes, provinciales, y reduciendo mucho lo que reciben partidos chicos”; a la vez que “impide que los partidos tengan cuentas bancarias en entidades privadas (cosa permitida por la misma ley 12080!), y solamente permite NBSF, BNA y Municipal de Rosario”.

Finalmente, el abogado constitucionalista señala que “será el Poder Judicial quien decida sobre la validez de estas modificaciones. Y la Legislatura no debería dejar pasar por alto este secuestro de sus funciones. Así como el Estado Nacional que también está siendo desconocido por el decreto 3052/18”.