Se viene el Seven de CRAR

El próximo sábado 17 y domingo 18 de noviembre se desarrollará la 43 edición del tradicional torneo de juego reducido del elenco rafaelino. También habrá Rugby Femenino y Hockey. Fin de semana de deporte y diversión.

El Seven de CRAR es uno de los torneos de juego reducido más tradicionales y federales del interior del país, que se disputa de manera ininterrumpida desde 1976.

Tal cual viene ocurriendo año tras año, en esta 43° edición el espíritu deportivo y las expectativas por llevar adelante un evento de semejante envergadura, vuelven a renacer en lo que se espera un fin de semana de deporte y diversión plena en Rafaela.

La última edición del Seven de CRAR fue para Atlético del Rosario, siendo la sexta vez que consiguió el Oro en nuestra ciudad y suma una Copa Challenger. Plaza se consagró en las ediciones del 1992, 1993, 2005, 2008, 2015 y 2017. En su última final derrotó a Tala de Córdoba por 33 a 7.

La Copa de Plata fue para Aranduroga de Corrientes y la de Bronce se la llevó Universidad Católica de Córdoba.

Fueron 21 equipos los campeones del Seven a Side Ciudad de Rafaela, dos de ellos seleccionados -Córdoba 7 en el 2000 y Santa Fe 7 en el 2001-.



Los diecinueve clubes que alguna vez celebraron en la Perla del Oeste: Córdoba Athletic (1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1985, 1997), Club Atlético del Rosario (1992, 1993, 2005, 2008, 2015, 2017), Club Universitario del Noreste CURNE (1986, 1987, 1988), Club de Rugby Ateneo Inmaculada de Santa Fe (1981, 1996, 1998), Universitario Rugby Club de Salta (2003, 2006, 2007 y 2016), Palermo Bajo (1979, 2011), Old Lions de Santiago del Estero (1994, 2012), Universitario de Rosario (1995, 2014), La Tablada (1977), Club Municipal Marcos Juárez (1983), Taraguí Rugby Club Corrientes (1989), Universitario Rugby Club de Tucumán (1990), Santa Fe Rugby Club (1991), Cha Roga Rugby Club (1999), Old Resian Club (2002), Los Tigres Rugby Club de Salta (2009), Círculo Rafaelino de Rugby (2010), Jockey Club Rosario (2013) y Jockey Club Salta (2004).



En este tradicional torneo de CRAR volverán a tener participación las chicas, en lo que será la sexta edición del Seven de Hockey y la segunda de Rugby Femenino.