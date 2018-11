El "9" inaugura el torneo jugando en San Cristóbal

La Liga Provincial Copa Santa Fe tendrá su apertura este jueves 15, desde las 21.30, en de San Cristóbal. El local Racing recibirá a 9 de Julio de Rafaela, en uno de los partidos de la Zona B.El partido, además, marcará el debut de Fernando Posetto como entrenador del León, que sumó para este torneo al base Juan Cravero (ex Sportsmen Unidos de Rosario), al pivot Nicolás Crotti (ex Atlético Rafaela) y al juvenil base-escolta Bruno Fagnola (ex Independiente). Días pasados, el elenco rojiblanco jugó un amistoso en Sastre ante el local Atlético, dirigido por Roberto Vico, donde perdió por 74 a 69.El dueño de casa tiene como entrenador al cubano Rabdel Hechavarría, que hace su estreno al frente de equipos de primera división en la Liga Provincial.Vale recordar que en los grupos clasificatorios jugarán todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Los ubicados del 1° al 4° puesto de cada grupo pasarán a la etapa de playoffs en la que se reordenarán del 1° al 16°. Los desempates dentro de las zonas se dirimen por sistema olímpico.Los primeros ocuparán los lugares del 1 al 4, los segundos del 5 al 8 y así respectivamente. En la confección de la general para comparar los equipos de diferentes zonas y ordenar del mejor al peor de cada puesto, se tendrán en cuenta puntos obtenidos en la tabla (partidos ganados y partidos perdidos) y diferencia de gol; ventaja de localía para el mejor de la general; y reordenamiento en cada fase de playoffs. La primera etapa de playoffs será al mejor de tres.