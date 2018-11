El "Premio Coronación" se realiza en Alta Gracia

El estadio mundialista "Mario Alberto Kempes" de la ciudad de Córdoba sirvió de marco al lanzamiento del "Premio Coronación", que el Súper TC2000 estará disputando los días 24 y 25 de noviembre en el autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia.Participaron del encuentro con los medios de prensa Francisco Aldinio (gerente general de Autosports SA), Medardo Ligorria (presidente de la Agencia Córdoba Deportes), Gabriel Raies (vocal de la Agencia Córdoba Turismo), Oscar Piumetto (presidente del autódromo "Oscar Cabalén") y los pilotos Facundo Ardusso (Renault Sport), Agustín Canapino (Chevrolet - YPF), Damián Fineschi (Toyota Gazoo Racing Argentina), Facundo Chapur (Citroën Total Racing Súper TC2000 Team), Néstor Girolami (Team Peugeot Total Argentina) y Santiago Mallo (Ram Racing Factory).En primer lugar, el Presidente de la Agencia Córdoba Deportes Medardo Ligorria, expresó: "¡Que carrerón que vamos a tener el 24 y 25 de noviembre en el Cabalén. Estamos muy felices de este megaevento que vamos a recibir los cordobeses. Nuestra provincia es una elegida en este país, por varios aspectos, no solo por estar en el centro del territorio, sino porque los cordobeses tenemos que acostumbrarnos a recibir una fiesta como esta y esperamos un autódromo lleno de gente”.Entre los pilotos, el líder del torneo Facundo Ardusso señaló: "La verdad que se pasó rápido el año. Hoy en día nos encuentra a Renault Sport y a mí enfocados en retener el título que conseguimos en el 2017. No nos hemos relajado pese a lograr la victoria en los 200 Kilómetros de Buenos Aires, así que venimos a Córdoba en busca del resultado que nos dé una vez más el campeonato".Agustín Canapino, el otro candidato al título, expresó: "Es un honor estar en Córdoba, en vísperas de la definición del torneo. Acá conseguí el campeonato en 2016, la temporada pasada ganamos la carrera y salimos subcampeones, y este año volvemos a definir el torneo con Facundo (Ardusso). Esté bueno llegar en un mano a mano, así uno tiene más chances. Perdí todo en Buenos Aires por un problema en el auto, deseo que toda la mala suerte que tuve en los 200 Kilómetros ahora me venga a favor para tener la posibilidad de ganar. Ese será el gran objetivo en el autódromo Cabalén".