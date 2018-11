Estalló bomba casera en el Cementerio de Recoleta

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Una mujer resultó gravemente herida ayer luego de que explotara una bomba de fabricación casera frente al mausoleo que guarda los restos del coronel Ramón Falcón en el cementerio porteño de Recoleta. Según fuentes de la Policía de la Ciudad, un hombre fue detenido por el hecho, mientras que la mujer que resultó herida era quien estaba manipulando el explosivo.Los voceros identificaron a los sospechosos como Anahí Esperanza Salcedo, de 33 años, y Hugo Alberto Rodriguez, de 38. El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 en la sección 20 del cementerio, un sector alejado de la entrada principal, ubicado a la altura de las calles Vicente López y Azcuénaga, y al lugar acudieron efectivos del Escuadrón Explosivos de Bomberos de la Ciudad, decenas de policías que acordonaron toda la zona, y ambulancias del SAME."La mujer sufrió la pérdida de tres falanges de una mano y destrucción por quemaduras gravísimas en el macizo cráneo- facial. Está internada con asistencia mecánica respiratoria, con riesgo de vida en el Hospital Fernández", informó el titular del SAME, Alberto Cresenti."El artefacto explosivo era de fabricación casera y estaba conformado por cinco caños con tapa ciega, unidos con abrazaderas, y con un temporizador. Medía unos 35 centímetros de largo por 25 de ancho y los caños estaban rellenos de pólvora", detalló una fuente policial.Según pudieron reconstruir los investigadores, la pareja llegó hasta el cementerio caracterizada para que no ser identificada y la mujer simulaba estar postrada en una silla de rudas. Tras la explosión, la policía se topó con pintadas anarquistas alrededor del mausoleo, agregaron los voceros.El hecho se produjo al cumplirse 109 años del asesinato del ex jefe de la Policía de la Capital a manos del obrero ucraniano Simón Radowitzky, un reconocido anarquista, meses después de la violenta represión que había ordenado Falcón durante la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores en la Plaza del Congreso, que dejó decenas de trabajadores muertos y heridos que se recuerda como la Semana Roja.Este atentado fallido pone en alerta a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación a pocos días del desembarco de los líderes mundiales para la cumbre del G20.