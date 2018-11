Cristina: piden reabrir la causa por enriquecimiento

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó ayer un nuevo recurso para que la Justicia reabra la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra la ex presidenta Cristina Kirchner, que había sido descartada por el ex juez Norberto Oyarbide en 2009.Así lo confirmaron fuentes del organismo a NA, luego de que su vicepresidenta, María Eugenia Talerico, apelara la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de no aceptar su primer pedido de reapertura.Para la UIF, en el caso debe aplicarse la doctrina de "cosa juzgada írrita", que permite reabrir causas de corrupción cuando su cierre estuvo relacionado a maniobras fraudulentas.El organismo decidió insistir con la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito luego de que en agosto pasado Oyarbide declarara ante el juez federal Claudio Bonadio que había recibido presiones en ese momento para tratar "con celeridad" la causa, que también incluía al ex presidente Néstor Kirchner.En ese momento, la UIF había pedido la reapertura y también ser considerada querellante de la causa, pero Martínez de Giorgi le negó ambas.La causa había iniciado en julio de 2009 con una denuncia de Enrique Piragini, quien acusó al matrimonio Kirchner de haber incrementado sus bienes entre 2007 y 2008 en un 158 por ciento.En diciembre del mismo año, Oyarbide descartó el caso tras recibir un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, que consideró que no hubo delito.Para la UIF, "los elementos que ha tenido en cuenta el ex- magistrado al dictar el sobreseimiento no pueden ser admitidos en un ámbito valorativo, sino entendidos como graves indicios de la existencia de una cosa juzgada írrita"."Es de público conocimiento que durante buena parte del ejercicio de su función, el ex juez Oyarbide habría mantenido fuertes vínculos con el gobierno de Néstor Kirchner y su consorte Cristina Fernández", señaló el organismo.En el escrito, sostuvo que "el ex juez recibió las causas más sensibles de la época, entre ellas la presente, pero también el desvío de fondos públicos a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo por los hermanos Shocklender, la investigación de una asociación ilícita fiscal por parte de las máximas autoridades de la AFIP, etc"."Todas estas causas culminaron con sobreseimientos o trámites amañados", subrayó.En agosto pasado, Oyarbide declaró en el marco de la causa de los cuadernos por supuestas coimas en la obra pública y denunció que recibió aprietes del gobierno kirchnerista para fallar en la causa de presunto enriquecimiento ilícito."RUTA DEL DINERO K"Además, la UIF y la Oficina Anticorrupción (OA) apelaron la falta de mérito que dictó el juez federal Sebastián Casanello sobre la ex presidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa por presunto lavado de dinero conocida como la "ruta del dinero K".Ambos organismos reclamaron que la líder de Unidad Ciudadana sea procesada, por entender que "concurren elementos de convicción suficientes para vincular a la encartada con las maniobras".A través de su vicepresidenta, María Eugenia Talerico, la UIF remarcó en su presentación que el juez Casanello "sobreestima el suceso correspondiente a la muerte de Néstor Kirchner como si este hechos hubieran dejado sin efecto los acuerdos existentes entre las familias Kirchner y Báez como si la prueba no señalara la continuidad de los mismos".