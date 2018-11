Triaca renunció como secretario de Trabajo

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Tras haber perdido poder con la reestructuración del Gabinete, el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, finalmente presentó ayer su renuncia al cargo, aunque se haría efectiva recién a comienzos de diciembre.Tras varias semanas de rumores, el funcionario nacional formalizó su alejamiento del Gabinete: la dimisión será oficializada este jueves a través de una conferencia de prensa que brindará a las 12:00 en el Palacio de Hacienda junto al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, con quien ya inició una suerte de "transición" en el área laboral.Sin embargo, la renuncia se hará efectiva a comienzos de diciembre, una vez que finalice la Cumbre del G-20 que se hará en Buenos Aires, se informó oficialmente.La incertidumbre pasa ahora por cuál será el futuro del funcionario, a quien -según trascendió- le habrían ofrecido el cargo frente a la embajada ante El Vaticano, aunque él no lo aceptaría por cuestiones familiares.La salida del ex diputado nacional, que había quedado golpeado por el escándalo que se generó por haber ubicado a una empleada suya en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), se produjo luego de que la Justicia empezara a investigar una denuncia por presunto desvío de fondos durante la intervención de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra).Asimismo, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra), Leandro Nazarre, había presentado el pasado martes una denuncia contra Triaca por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.Además de la degradación de su cartera al rango de Secretaría, Triaca vio afectada su relación con el sindicalismo, luego de un año complicado con despidos y recesión económica y en el que no se cumplieron las metas de inflación fijadas a principios de año y por la cual se habían firmado las primeras paritarias, en torno al 15%.De hecho, a partir de su salida será Sica quien quedará como principal articulador de la Casa Rosada con el sindicalismo y también con los empresarios.En cuanto a su reemplazante, todo indicaba que Horacio Pitrau seguirá como secretario de Trabajo con rango de secretario de Estado, mientras que el cargo de secretario de Trabajo con rango de ministro que ostentaba Triaca sería eliminado.