El Concejo convocará a Bassano por la Tributaria

A un mes y medio que termine el año, el Concejo Municipal comenzó el análisis del proyecto de ordenanza Tributaria con la que determina cuánto deben pagar los rafaelinos en materia de tasas, derechos y contribuciones a lo largo del 2019. En realidad, el trabajo se sintetizó a la lectura de la iniciativa enviada por el Departamento Ejecutivo mientras los ediles toman apuntes sobre dudas que puedan tener para plantearla una vez que termine esta primera etapa."Durante dos horas se dio lectura a la mitad del proyecto, marcamos algunas cosas y acordamos la convocatoria a la secretaria de Hacienda y Finanzas, Marcela Bassano, para que nos brinde mayores detalles sobre aquellos puntos en los que tengamos dudas", indicó el concejal Leonardo Viotti (UCR-Cambiemos).De todos modos, todavía no hay fecha establecida para la visita de la funcionaria al sexto piso, ya que todavía resta la lectura de la segunda parte de la Tributaria que se concretaría la próxima semana, que también tiene cuatro días hábiles como la que está en curso -hoy es feriado administrativo por lo que no hay actividad en el cuerpo legislativo ni en la órbita del Municipio y sus distintas dependencias-.Entre las dudas que surgen de la lectura de la Tributaria se encuentra la forma de implementación del 5% de descuento sobre quienes paguen a término la Tasa General de Inmuebles. En la redacción no quedaría claro si ese beneficio del 5% corresponde solo a la cuota de Enero, o en este mes se descontaría el 5% de todas las cuotas pagadas a término el año anterior, esto es el 2018.