Arranca el análisis de la Tributaria 2019

(Redacción LA OPINION). - El Concejo Municipal comenzará en el día de hoy a analizar una de las ordenanzas más importantes de lo que le queda de este año legislativo: la Tributaria 2019. A partir de las 8:30, y previo a la sesión del mediodía (ver aparte), los ediles harán una primera lectura de la extensa norma. Recordemos que la Tributaria marca cuáles son los derechos, tasas, sisas, etc, que está capacitado el Municipio para cobrar. En este caso, a lo largo de todo el próximo año.La tradición indica que durante ese repaso, los ediles marcarán las diferentes dudas que les vayan surgiendo o que notaron en la previa, en el análisis con sus asesores o en los partidos políticos. Después, llegará alguna reunión con los funcionarios de Hacienda, para resolver las mismas. Para finales de este mes o comienzos de diciembre, deberá estar aprobado.En principio, los ediles están al aguardo de la notificación oficial que llegará en las próximas horas sobre cuánto será el incremento que surja de la fórmula polinómica. El artículo 31º determina que esa fórmula es el resultado del 50% "del ajuste de las remuneraciones efectuadas en el período considerado para la categoría 15 del personal municipal, 10% por la variación operada en el período considerado del precio del gasoil grado 2, según datos publicados por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, para las estaciones de servicio YPF de la ciudad de Rafaela y 40% por la variación operada en el período considerado del Indice de Precios Mayoristas Nivel General del INDEC".El índice de octubre se dará a conocer mañana jueves. Se estima que será un porcentaje elevado, dado que tomará el 8% de la pauta salarial acordada a principio de año, más toda la cláusula gatillo; además de las permanentes subas en los combustibles y de precios.¿EFECTO BOOMERANG?Todavía no se aplicó plenamente la fórmula polinómica. Es que a finales del año pasado, cuando se estableció por primera vez, se aumentó un 15% el valor de la UCM (Unidad de Cuenta Municipal, la medida que se tiene a lo largo de toda la Tributaria para determinar los valores) y se dejó establecido que, por primera vez, se aplicaría a mediados de año, con los datos aportados desde octubre de 2017 a abril de 2018.Pero, no se hizo. Al menos, no completamente. La fórmula dio un 13,17%. Pero el Concejo decidió congelar los suelos del personal político, funcionarios municipales (salvo los que cobraran menos de cuatro sueldos del salario mínimo, vital y móvil al 1 de julio de 2018) y dietas de concejales hasta el 31 de diciembre. El producto de ese "ahorro", fue para aminorar el aumento de la Tasa General de Inmuebles, que llegó a un 8,7%. El resto de las tasas, sisas, derechos, etc. aumentó lo que indicaba la fórmula.Ahora bien... ¿sobre qué base se aplicará el futuro incremento? Es que el congelamiento de sueldos termina a fin de año, momento en que debe aplicarse este nuevo incremento. Es decir: el "ahorro" que permitió bajar la suba de mitad de año, desaparece. En tal sentido, es lógico que se aplique sobre el incremento inicial. Demos un ejemplo. Tomemos, por caso, una tasa de $ 100. A mediados de año debió haber pagado $ 113.17, pero terminó pagando $ 108.70 todo este semestre. El futuro porcentaje debería aplicarse sobre los $ 113.17 que debió haber pagado y no sobre el $ 108.7.Dicho de otra forma: la "ayuda" dada ahora se vuelve en contra, generando un "efecto boomerang negativo", dado que el incremento sería aún mayor porque la base imponible así lo es. Supongamos que diera, para este futuro semestre, un 30%. Aplicado sobre los $ 113.17, da un acumulado de $ 147.12. Si lo hiciéramos sobre los $ 108.70, daría $ 141.31. Una tasa promedio hoy es 4 veces el ejemplo, aproximadamente.La única forma de sostener el impacto sería mantener el congelamiento de sueldos a funcionarios políticos. ¿Con una inflación del 50%, no dar aumento? Muchos de ellos son personal de planta permanente del Municipio. Más de uno sacó la cuenta de si no le conviene abandonar el cargo político y volver al llano. Quizás, económicamente, le convenga más.PAGO ANUAL Y DESCUENTOEste año, el proyecto del Ejecutivo, mantiene una ventaja: aquellos que quieran pagar toda la Tasa General de Inmuebles de 2019, obtendría un descuento del 10%. Esto se verá en una boleta aparte.También se le suma otra oportunidad: dado que para la ventaja anterior se requiere de mucho dinero disponible en los primeros días del año (algo que no siempre es posible para todos), aquellos contribuyentes que hayan pagado sus cuotas mensuales en término entre noviembre de 2017 y octubre de 2018, gozarán de un descuento del 5% sobre la cuota correspondiente a enero de 2019.