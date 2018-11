Premian la trayectoria de empleados municipales

Un grupo de empleados de la Municipalidad de Rafaela que cumplió 25 y 35 años de labor recibió ayer el Reconocimiento a la Trayectoria del Trabajador Municipal en el marco de un acto que se llevó a cabo en las instalaciones del SEOM.

Este tradicional evento es organizado anualmente por la Comisión Directiva de SEOM, y cuenta con la participación de la Municipalidad de Rafaela, el Concejo Municipal y la CAEPAM. Estuvieron presentes, además de los compañeros y compañeras agasajados, el Intendente municipal Luis Castellano, el secretario General de SEOM, Darío Cocco, el presidente del Concejo Municipal, Raúl Bonino, secretarios del Departamento Ejecutivo local, miembros del Concejo, los representantes del Directoio de CAEPAM, Eduardo Herrero y Silvana Ramos así como también integrantes de la Comisión Directiva de SEOM.

En la apertura del acto, Cocco felicitó los trabajadores agasajados a quienes les dedicó unas sentidas palabras: “Hoy los quiero llevar a un lugar que para mí es muy emotivo, que es el primer día que entramos a trabajar hace 25 o 35 años. La emoción cuando nos llamaron para avisarnos que íbamos a trabajar en la Municipalidad, las expectativas que teníamos, la alegría que era para nosotros y nuestra familia. Seguramente como me ha pasado a mí, para ustedes era un objetivo trabajar para el municipio: era un logro, un salto de calidad en nuestra carrera laboral y personal”. “Ser municipal es ponerse la camiseta desde mucho antes de serlo, porque para ser servidor público tenés que primero tener esa vocación de servicio, de brindarle lo mejor de uno a la ciudad, a los ciudadanos, a nuestros vecinos y a nuestra familia”, subrayó el titular del gremio.

El Secretario General finalizó agradeciendo a los agentes: “en nombre de la Comisión Directiva de SEOM y también como ciudadanos rafaelinos, muchas gracias por el trabajo de estos 25 y 35 años”.

Por su parte, el intendente Castellano expresó que en Rafaela “atrás de cada uno de los problemas hay un empleado municipal que está solucionando y que está ayudando para que los rafaelinos puedan estar mejor”. “Rafaela es reconocida por su gestión pública, y eso se debe fundamentalmente al trabajo de los empleados municipales. Cualquier decisión política que tomemos desde los niveles de gobierno no puede ser ejecutada si no hay un trabajador municipal que las lleve adelante, y eso merece nuestro agradecimiento”.

En esta ocasión, los homenajeados fueron:

-Con 25 años de labor: Rubén Aguirre, Carlos Almaraz, Carlos Aragno, Carlos Barreto, Marcos Capovilla, Mónica Cassera, Agustín Córdoba, Rosana Cravero, Oscar Demaría, Cristian Gomez, Ramón Gómez, Ricardo Gómez, Darío González, Omar Gorosito, Mabel Gutiérrez, Miguel Gutiérrez, Eduardo Hinojos, Carina Mustafá, Ana Nanzer, César Oviedo, Sergio Páez, Arnaldo Pairola, Marcos Przybyl, Hugo Rivero, Mauricio Rogiani, Ángel Roldán, Carlos Saavedra, Sergio Saucedo, Andrea Sleive, Carlos Suárez y Jorge Zlauvinen.

-Con 35 años de labor: Horacio Albuatti, Rafael Canario, Omar Quevedo, Carlos Quiroga y Mario Villarreal.