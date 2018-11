Rescataron 12.000 personas de trata y explotación sexual-laboral

En la tarde de ayer estuvo en Rafaela la coordinadora del Comité contra la Trata y Explotación de Personas Ana Copes, diputada nacional mandato cumplido (2015-17), ex concejal de la ciudad de Esperanza y secretaria general de la Junta Nacional del PDP."Lo que fue evaluado fueron mis antecedentes, provengo de la academia, hace más de 20 años que investigo problemáticas de género. En la actuación como diputada nacional presenté una serie de proyectos, entre ellos la modificación a la ley de prevención, persecución y asistencia a las víctimas de trata; en dos oportunidades fui representante por el parlamento latinoamericano en Panamá para presentar la ley modelo para la lucha contra la trata con fines de explotación sexual", expresó en una entrevista con LA OPINION, quien estuvo acompañada del edil Lisandro Mársico.Y agregó: "lo pensé muchísimo, es la primera vez que acepto un cargo no electivo. Lo hice por varios motivos: es un organismo creado por ley creado en 2012 para coordinar la política pública a nivel nacional con la creación del comité con 4 ministerios que tienen mayor injerencia y el Consejo Federal (las provincias, tres poderes del Estado, Defensoría del Pueblo y las ONGs). Previamente, en 2008 se sanciona la ley para la prevención, persecución y asistencia a las víctimas de trata".La funcionaria nacional que depende del jefe de Gabinete Marcos Peña aclaró que "lo que no se hizo desde la creación del comité es elaborar el plan bienal durante seis años. Este año se elaboró y se presentó el plan 2018-20 para la lucha con trata y explotación de personas, y protección y asistencia a las víctimas. Tiene 4 ejes estratégicos: prevención, persecución, asistencia y fortalecimiento y articulación institucional, con 35 medidas, 111 acciones y más de 50 organismos involucrados".Destacó que "la Argentina fue calificada Tier one, nivel uno, por Estados Unidos, solamente en sudamérica lo tienen 3 países: Colombia, Chile y nuestro país. Significa que cuenta con las herramientas suficientes para prevenir, perseguir y erradicar la trata y explotación de personas".Puso como ejemplo el programa nacional de rescate desde el 2009 hasta el 2017 inclusive rescató casi 12.000 personas víctimas de trata y explotación sexual o laboral. "Es una cifra importante y muy bien ubicada en la región. En el caso sexual son mujeres y en lo laboral son más hombres. Este programa interviene a partir de la orden de allanamiento de un juez, pero el nivel de víctimas rescatadas está en directa relación sobre cómo es efectiva la Justicia", dijo.La gente puede hacer las denuncias a la línea 145. "Además de ser una línea de denuncia gratuita, anónima y nacional, siendo atendida por personal especializado; nos da mucha información para la planificación y la ejecución de la política pública. Del 100% de los llamados a esta línea, el 62% de los casos judicializados la Justicia no tenía carátula para esa denuncia, desconocía el hecho, no lo estaba investigando. El 60% de los llamados son sospecha de trata y explotación sexual y casi el 7% laboral (talleres textiles en el sur de la CABA y el primer conurbano bonaerense, y la explotación agraria)", destacó. La provincia de Santa Fe hizo 200 llamados en el 2017.En otra parte, Copes precisó que "el delito de trata y explotación de personas es de criminalidad organizada, lo que significa que hay redes familiares bastante precarias, por ejemplo para captar y trasladar. Parte de la configuración del delito tiene connivencia con algún nivel del Estado, o sea parte de la complejidad para la resolución de la problemática tiene que ver con esto, ya sean fuerzas de seguridad, fiscales, jueces. Cualquier estamento desde el municipal hasta el nacional tiene poder de policía para inspeccionar".