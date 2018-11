Agente persiguió a un ladrón que intentaba robarle a una señora

En la intersección de las calles Belgrano y Dorrego, una persona de 42 años fue detenida por intento de robo, tras ser alertado por otro un agente de seguridad que persiguió a este malviviente, que quería robar una señora que salía de un banco céntrico.

Se trató de un masculino que se conducía en una motocicleta Honda Biz de color roja, con casco de color negro, campera azul, que ante el accionar policial intentó huir por calle Necochea, en contramano.



SOSPECHAS

LA OPINIÓN logró dialogar con el agente que terminó siendo "el héroe" en toda esta escena. El mismo contó que "reconocí al sujeto, que tiene un importante prontuario. Me quedé viéndolo y observé como miraba a una señora que recién salía del banco Credicoop", dijo en primera instancia.

Según el testigo, la señora se subió a un auto marca Peugeot y se dirigió por calle Belgrano y esta persona salió por detrás. "Antes, este sujeto la siguió por la plaza, se escondió detrás del Punto Sano (un box municipal) y con cuidado fue siguiéndola hasta llegar a calle Belgrano", dijo marcando que la mujer iba en un auto y este sospechoso con la moto.

"Yo los seguí en mi auto particular y comencé a llamar al 911. Advertí de la situación y rápidamente se pusieron a disposición para dirigirse hasta el lugar", contó el agente.

Al llegar al 1500, casi esquina Dorrego, observó como esta persona de 42 años bajó de su moto y se dirigió corriendo a la señora, que había bajado del auto. El agente, aceleró y le "tiró el auto encima", obstruyendo el pasó del ladrón y provocando que este se vuelva a la moto. "Se volvió corriendo a la moto y empezó a ir en contramano por todas las calles. Por Necochea, por Belgrano mismo, tras dar la vuelta y luego por Dorrego. Cuando llegó a esa calle, yo lo encaré de frente con el auto y al ratito llegó el 911. Por suerte quedó detenido", dijo a este Medio.



ACTITUDES SOSPECHOSAS

Según pudo averiguar este medio, Juan Carlos O., de 42 años, tiene varios antecedentes con respecto a salidas bancarias. Al parecer no es la primera vez que lo hace. Además, a este malhechor lo defiende un importante abogado de la ciudad de Santa Fe.

Una vez en la comisaría, Juan Carlos O. forcejeó con los civiles y mordió un cable de un ventilador de pie que estaba en la comisaría. No contento con esto, se zafó e intentó ahorcarse con el mismo cable del aparato.

Más tarde, se negó a firmar la planilla de los Derechos del Imputado. La Fiscal en la causa, Dra. Gabriel Lema, dispuso que pase a ser detenido comunicado por el delito de robo en grado de tentativa.

Además, trascendió que la moto con la que se manejaba esta persona era robada, y que pesa sobre la misma un pedido de secuestro por parte de la Comisaria Seccional Quince de esta ciudad.