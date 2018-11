Jubilados y pensionados sin bono de fin de año

El vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, aclaró ayer que los jubilados y pensionados de la administración central no percibirán el bono de fin de año.En declaraciones a radio La Red, Ibarra puntualizó que el bono alcanza a los empleados públicos de los tres poderes y que se agregan, para complementar la paritaria firmada en abril, dos incrementos en enero y febrero del 5% cada uno.Tras indicar que los integrantes de las fuerzas de seguridad recibirán el bono, precisó que no sucederá lo mismo con jubilados y pensionados. "Por el momento el esquema que está vigente en el próximo ajuste va a tener en consideración los índices más altos de inflación por lo que ahí va a haber una mejora respecto de las remuneraciones. Se verá esa mejora pero no habrá bono", señaló.Según información publicada en el Boletín Estadístico de la Seguridad Social, en el sistema previsional nacional se observa que hay:* 4,5 millones de jubilados y pensionados que reciben un solo beneficio y su haber medio es de $12 mil mensuales.* 1,2 millones de personas que tienen jubilación y pensión a la vez con un haber medio total (sumando ambos beneficios) de $21 mil mensuales.* 78 mil personas que reciben la PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor) con un haber promedio de $ 6 mil por mes.LA CLASE PASIVAPIERDE INGRESOSJubilados y pensionados cerrarán 2018 con un poder de compra 25% inferior al que tenían en julio del 2017, antes de la reforma previsional. Así lo advirtió ayer el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, al señalar que los jubilados y pensionados sufrirán una "brutal caída" en su poder de acceso a bienes y servicios."Nosotros estamos en contra de un bono. Pedimos la recomposición del haber para que la mínima esté en línea con la canasta del jubilado: hoy los jubilados de la mínima sólo cubren el 35% de las necesidades básicas", dijo Semino.En declaraciones a la radio Futurock, el defensor de la Tercera Edad dijo que el deterioro del haber jubilatorio será de 20 puntos porcentuales en 2018 sólo por el impacto de la inflación, pero aclaró que la caída será peor."La inflación cerrará por encima del 45% y los haberes 28,5%. Si a esto se le suma la pérdida por el factor empalme por el cambio de fórmula de reajuste entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, los jubilados perderán un 25% de su poder adquisitivo en solo un año", dijo Semino.El defensor de la Tercera Edad advirtió que la situación es similar para las jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas, por lo que hay casi un millón de personas con discapacidad están "condenadas a vivir con 6.600 pesos en la Argentina".La Defensoría reclamó un "reajuste inmediato" de 5.100 pesos, es decir, 1.700 pesos por mes a partir de diciembre, incorporados al haber para llegar a marzo, cuando debe darse un nuevo reajuste. El gobierno ratificó la aplicación del índice de actualización de haberes jubilatorios que se discuten en miles de causas en la Justicia.La Corte Suprema de Justicia de la Nación se apresta a resolver el primer caso testigo llegado a su estudio. El Gobierno considera que la aplicación solicitada del Indice de Salarios Básicos de Convenio de Industria y Construcción atenta contra la sustentabilidad del sistema jubilatorio por la diferencia entre los ingresos que recibe el Estado por aportes patronales de sus trabajadores y la manera de actualizar los haberes previsionales.