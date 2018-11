Comunidad indignada por la inseguridad

HUMBERTO PRIMO ( Por Jorge Luis Mezzabarba).-Consultado sobre el tema “inseguridad y robos” en la localidad, el presidente de la Comuna, Mauro Gilabert nos decía lo siguiente: “Los humbertinos, estamos absolutamente sorprendidos e indignados por la ola de asaltos, robos, violencia, ejercida contra nuestros vecinos.

La inseguridad en nuestra comunidad superó las estadísticas de la región sin que las fuerzas de seguridad y la Justicia puedan dar respuestas satisfactorias a esta circunstancia.

Desde la Comuna estamos trabajando permanentemente, gestionando ante las autoridades competentes en la materia de seguridad; pero es necesario dejar aclarado que la Comuna de Humberto Iº, su Comisión Comunal, no tienen competencia para actuar sobre estos hechos, la materia de seguridad, de salud y educación son competencias expresas del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, como todos sabemos, en nuestro caso solo podemos cooperar con acciones como cámaras de seguridad, que se han instalado, centro de monitoreo, colocación de luces, intervención con el equipo social en sectores vulnerables, entre otras acciones, pero si no existe un correlato en materia investigativa, de vinculación de hechos, acciones de inteligencia, patrullajes preventivos en sectores estratégicos, obviamente que seguiremos con resultados negativos.

Hemos llevado a cabo reuniones en la localidad con presencia destacada de jefatura de policía, representantes del Ministerio Público de la Acusación, el senador provincial, Alcides Calvo, el diputado provincial Omar Martínez; las instituciones del pueblo y casi como respuesta a ello se producen más hechos y con más violencia.-

Nos sumamos como Comisión Comunal a la marcha que se realizó frente a la Comisaría, con muchos vecinos, los que reclaman el derecho a vivir tranquilos, entendiendo que la expresión de la gente es absolutamente legítima.

Lamentamos profundamente que dentro de este contexto, se sumen voces agitadoras, viralizando informaciones inexactas, generando miedo y más preocupación en los vecinos, no podemos hacer de estos hechos un uso político. Por ello vimos con agrado que rápidamente se haya sustituido al jefe de la Comisaría Nº 7, las gestión del senador Calvo, planteando ante el Gobernador, mediante comunicación, mayor esfuerzo en materia de seguridad para la zona del Dpto. Castellanos . Las entrevistas con el Fiscal Regional y la Fiscalía Federal, que he mantenido durante la semana, para poner en antecedentes de todos los sucesos, así como también de los audios que circularon por todo el pueblo.

La Marcha ha sido la expresión más clara de una comunidad indignada y agobiada por hechos reiterados y por la falta de resultados. No estamos reclamando venganza, solamente justicia”.