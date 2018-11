Exitosa Fiesta de las colectividades

Desde la Comuna local se resaltó especialmente la exitosa realización que alcanzó la séptima edición dela Fiesta de las Colectividades, ya tradicional encuentro que tuvo vigencia el pasado sábado 10 en la Plaza “San Martín” organizada por la Comisión de Cultura y la Comuna de Lehmann.En esta edición, fueron 12 los stands preparados para hacer de esta, una fiesta que año a año se convierte en un gran acontecimiento.Minutos después de las 20, la fiesta se dio por iniciada con la actuación de la Banda Municipal de Rafaela. Luego, el presidente comunal, Lucio Beltramo, dirigió unas palabras a los presentes, agradeciendo la concurrencia y resaltando lo que esta fiesta significa.A continuación, el locutor lehmense Luis Castillo presentó a las colectividades participantes de la edición 2018: Italia, representada por la Escuela N° 374 “Domingo F. Sarmiento”; Francia, por la Escuela N° 378 “Gral. Don José de San Martín”; Brasil, por el Club Moreno; España, por el Concejo de la Parroquia “San Guillermo”; Israel, por la Sub Comisión de Patín Artístico; Cuba, por la EESO N° 564; Colombia, por la comparsa “Onerom Bahía”; Argentina, por la Comisión Pro Museo; Estados Unidos, por Cáritas Lehmann; Alemania, por la Sub Comisión de Hockey del Club Moreno; Rusia, por la comparsa “Mayunamhel” y un stand integrado por alumnas del Programa Vuelvo Virtual, quienes llevan a cabo una campaña de concientización sobre el cuidado del medio ambiente.Representantes de las diferentes instituciones subieron al escenario a comentar algunas características generales del país al que representaban, y las comidas y bebidas típicas que tenían para ofrecer al público en su stand.A continuación, cada colectividad presentó números artísticos típicos. Los alumnos de sexto grado de la Escuela N° 374 bailaron una tarantela y el Himno “Bella Ciao”.Luego, alumnas de la Escuela N° 378 de Nueva Lehmann, bailaron el Can Can francés. Finalizada la actuación, el grupo de baile “Rikudim” de Moisés Ville, interpretó una danza israelí típica. Acto seguido, una bailarina danzó al compás de un flamenco español.Al ritmo de la Batucada Mayunamhel, la pequeña Indra Gadler, representando a Brasil, bailó al estilo carnaval. Representando a nuestro país, el grupo de baile “Alma de Tradición”, a cargo de la Profesora Brenda Ullúa, interpretó varias danzas folclóricas.Minutos después, aproximadamente a las 22, el Grupo “Alegría” presentó su show con su amplio repertorio de canciones, que fueron acompañadas por el público con baile.Finalizada la actuación del grupo bailable, integrantes de la Comisión Pro Museo hicieron un sorteo de un cuadro entre los presentes.Luego, integrantes del grupo Cáritas Lehmann realizaron una interpretación de personajes de Walt Disney, dejando un claro mensaje esperanzador.Finalmente, integrantes de “Onerom Bahía” bailaron una música típica de Colombia, dando por cerrada la presentación de números musicales.Alumnas del Programa Vuelvo Virtual hicieron un sorteo entre aquellas personas que visitaron su stand y comentaron en qué consiste el programa y los beneficios de contar con un título secundario.Como cada año, se convoca a un jurado y se elige el mejor stand. En esta ocasión, el jurado estuvo conformado por Carlos Cervosa, Hugo Abatidaga, Valentina Verino, y Lucio Beltramo, quienes eligieron los 3 mejores stands, teniendo en cuenta decoración, variedad culinaria y baile de la colectividad a la que representaban.De esta forma, el jurado eligió a Cuba, representado por la EESO N° 564 en 3° lugar, a Italia, representado por la Escuela N° 374 “Domingo F. Sarmiento” en 2° lugar, y a Estados Unidos, representado por Cáritas Lehmann en 1° lugar.El Presidente Comunal junto a Alejandrina Gadler hicieron entrega de un presente a las 3 colectividades ganadoras, dando por finalizada esta séptima edición.