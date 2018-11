Admiten que hay retrasos en la colocación de medidores

El plan de instalación de micromedidores que debía culminar a finales del año pasado, todavía no ha terminado. Así lo confirmó vocero de ASSA, Germán Nessier. Esta medida era una de las que se había comprometido la empresa, como contrapartida a los aumentos que le fueran concedidos por parte del Gobierno de la Provincia. El objetivo es un uso racional del líquido elemento vital, ya sea por el control de lo consumido (ya que se cobraría por lo usado y no por superficie de la vivienda) y por el control de la infraestructura domiciliaria (evitando flotantes que no cierran, tanques que desbordan, canillas que fallan, cañerías que tienen pérdidas, etc). También había una meta ulterior: saber cuánto llegaba a la ciudad y cuánto consumían los rafaelinos, dado que el presidente de ASSA, Sebastián Bonnet, había dicho en su momento que se "malgastaba" el agua.

En mayo del 2017, Aguas Santafesinas SA había anunciado que se instalarían 10 mil medidores de consumo domiciliario en nuestra ciudad, lo que ampliaría la cobertura del actual 54% a un 90% de los inmuebles. La inversión es cuantiosa: antes de la crisis que se produjera un año después, estaba calculada en 20 millones de pesos, dado que para el usuario era sin costo alguno. Y se estimaba que para finales del año pasado pasado, la obra estuviera completa. Pero no fue así.

Los números oficiales no son claros: en octubre se anunció a través de un parte de prensa, que se habían instalado 2.500 aparatos. Y se sostenía el final de obra a fin de año. En febrero de este año, Bonnet le dijo a otro medio local que se había alcanzado el 80% de avance, estimando que en abril terminarían. “El programa arrancó el año pasado y se instalaron 6.500 medidores”, dijo el gerente local de ASSA, Juan Carlos Savoié, en junio de este año. Es decir, restaban unos 3.500 ¿Por qué la demora? La empresa que estaba a cargo no continuó y debía llevarse a cabo otra licitación. Estimaba que el trabajo se retomaría a finales de ese mes de junio. Savoié también descartó que los efectos de la devaluación (que ya se empezaban a notar) hiciera mella en lo comprometido: “hay un stock para poder trabajar. Está garantizada la cantidad de medidores a instalar. No va a generar un problema adicional al trabajo que hay que hacer”, dijo.



LOS RETRASOS Y EL 2019

"Por estos vaivenes económicos, también hubo algún retraso. Pero se continúa trabajando y avanzando a paso firme. El objetivo de la empresa es lograr el 100% de medición en los domicilios técnicamente aptos (aquellos que tienen una conexión única y exclusiva). Se continuará desarrollando a lo largo de este año. Posiblemente, por lo que tenemos definido, se termine de cumplir ya entrado el año próximo", indicó Germán Nessier, vocero de ASSA en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

También recordó que, en el caso de que un usuario se quiera sumar a la micromedición, puede solicitar el aparato en la sede de ASSA (Bv. Lehmann 348), aunque este tendrá un cargo (se puede financiar y hasta en 3 veces).

¿Cuántos se colocaron? Nessier no tenía certeza, pero restaban colocar unos "dos mil y pico, tres mil" aparatos.

Quizás, con las audiencias del ENRESS, que se desarrollarán a finales de mes (ver aparte) se pueda tener alguna precisión más.