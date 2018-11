Unión de Sunchales recibe a Colón en la primera final

Con una gran expectativa se disputará esta noche la primera final de la Copa Santa Fe en Sunchales. El Polideportivo de la Avenida Belgrano será escenario del duelo entre Unión de Sunchales y Colón, partido que se disputará desde las 21 con el arbitraje del rafaelino Silvio Trucco. Hasta hoy al mediodía se venderán entradas anticipadas, acotando que la parcialidad visitante tendrá 1.900 entradas disponibles.

El Bicho Verde, que ya festejó hace dos años en el este certamen, tendrá el aliciente en esta oportunidad de enfrentar a un equipo de primera división, ya que en aquella ocasión definió ante Sportivo Las Parejas. Luego de haber superado en semifinales al otro representativo capitalino de primera división, Unión, la escuadra del "Chino" Tosetto se abocó de lleno al Federal A donde transita con buenas expectativas ya que se ubica primero en la Zona 2 cuando comenzó a disputarse la segunda rueda de la primera fase. Además, en su última presentación goleó en Paraná al local Atlético por 4 a 1.

Debido a las malas condiciones climáticas, el DT no pudo trabajar demasiado en cuanto a lo táctico, motivo por el cual se aguarda que la base del equipo que goleó en la capital entrerriana estará repitiendo. La variante segura en el fondo será el regreso de Rafael Nicola, en principio por Maximiliano Sola.

Por el lado del Sabalero, la renuncia de Eduardo Domínguez y la confirmación de Esteban Fuertes como su sucesor no hicieron más que darle un toque extra de interés al duelo, en especial desde Santa Fe. El “Bichi” fue confirmado por el presidente José Néstor Vignatti como el técnico interino en los 5 partidos que le quedan al Sabalero en este 2018.

Fuertes tuvo dos experiencias como DT previo a esto, aunque en una de ellas no pudo dirigir porque no logró validar su título como entrenador. Primeramente, el goleador histórico dirigió en Huracán Las Heras, donde disputó siete partidos del Federal A y no pudo ganar ninguno. Sumó cinco empates y dos derrotas y debió dejar la banca del DT por decisión de los dirigentes. Luego, en el 2018, arribó a Chile para dirigir al Fernández Vial en la segunda categoría. A pesar de firmar contrato, Fuertes no pudo validar su título como entrenador y debió dejar el club.

Sobre la formación titular del Sabalero tampoco hay certezas absolutas. “No puedo hacer muchos cambios, deberé evaluar quién está bien físicamente, nos encontraremos el miércoles, en Sunchales, con una cancha pesada y veré quién está bien. Algunos de los titulares van a jugar. Están golpeados, no es fácil que se vaya un entrenador que fue importante. Hoy tienen que pensar que Eduardo no está más, lamentablemente, y tienen que enfocarse en ganar los partidos que faltan”, señaló el Bichi al diario El Litoral, quien también agregó que “los que estén en condiciones de jugar, tendrán las mismas posibilidades. Después, acertaré o equivocaré con los que elija”, dijo el técnico interino.

Está decidido que el plantel no concentrará para el partido. “Estaba decidido de antes”, dijo Esteban Fuertes, quien aclaró que el plantel se encontrará a la mañana para hacer un trabajo liviano y viajarán por la tarde con destino a Sunchales. “Es un viaje corto, de 140 kilómetros, lo importante es que descansen bien y que se alimenten correctamente. Ya estaba definido que no se iba a concentrar y así será”, dijo el flamante técnico.

En la instancia semifinal, Colón dejó en el camino a Atlético San Jorge. Cabe recordar que el partido revancha se disputará el sábado 17 a las 18 en el estadio Brigadier López de Santa Fe.



DETALLES Y PROBABLES EQUIPOS

Estadio: Polideportivo de la Avenida.

Arbitro: Silvio Trucco. Asistentes: Alejandro Schneller y Gisela Trucco. Cuarto árbitro: Ramiro Cortez.

Horario: 21.

TV: 5RTV.

Unión de Sunchales: Gonzalo González; Rodrigo López Alba, Miguel Yuste, Rafaela Nicola y Lucas Medina; Matías Sarraute, Diego Calgaro, Federico Boasso y Alvaro Aguirre; Joaquín Molina y Wilson Palacios Hurtado o Facundo Cabral. DT: Adrián Tosetto.

Colón: Leonardo Burián o Ignacio Chicco; Gustavo Toledo o Erik Godoy, Guillermo Ortíz, Emanuel Olivera, Gonzalo Escobar; Cristian Bernardi, Adrián Bastía, Mariano Gonzalez, Leonardo Heredia; Gonzalo Bueno y Tomás Chancalay. DT: Esteban Fuertes.