"Finito", en los Evita de Adultos

Jugó seis Sudamericanos, tres Panamericanos y dos Mundiales con la Selección Argentina de básquetbol. A lo largo de su carrera, pisó las canchas en 24 países diferentes, en los que marcó más de 45.000 puntos. Además, fue la figura del combinado de América ante Resto del Mundo, cuando anotó 37 puntos en San Pablo en 1974. Sin embargo, Ernesto "Finito" Gehrmann siente un cosquilleo especial. A pocas horas de su debut en los Juegos Nacionales Evita Mayores de Bariloche, para personas de más de 60 años, confiesa que todavía conserva la misma adrenalina. Los Juegos están organizados por las Secretarías de Deportes de la Nación y de Río Negro.A los 73 años, Finito es una de las figuras del equipo de Misiones de newcom, una disciplina que se incorporó a los Juegos Nacionales Evita en 2008 y es una adaptación del voleibol. "No me gusta perder a nada. Todavía tengo esa mística ganadora y juego a cara de perro", indica desde sus 211 centímetros de altura. "Me motiva mucho venir a los Juegos Nacionales Evita porque son una gran iniciativa. Veo mucha gente con entusiasmo, y es una buena posibilidad para viajar y conocer lugares, además de hacer amistades. Después de los partidos, el mate es una fija", explicó Finito en el informe de prensa de la Secretaría de Deportes de la Nación.