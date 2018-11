Argentinos va por Milito

BUENOS AIRES, 14 (NA) - El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, reveló ayer que Gabriel Milito "es uno de los entrenadores" con los que se juntará para encontrar al sucesor de Ezequiel Carboni, quien renunciara luego de sumar un punto de dieciocho posibles. El dirigente reconoció que en primera instancia tuvo una comunicación con Eduardo Domínguez, pero encontró una negativa del extimonel de Colón, quien "no tiene intenciones de volver a trabajar tan rápido".

Al ser consultado si Milito era el apuntado, se limitó a decir que "tiene el perfil de técnico que nos gusta". Argentinos, que acumula sólo seis puntos en el torneo y ya tuvo a Alfredo Berti y Carboni como entrenadores, necesita sumar puntos de manera imperiosa debido si no quiere sufrir problemas con el descenso.



CONTRA HERBELLA

Luego de las publicaciones en redes sociales de Juan Manuel Herbella, exjefe del departamento médico de Argentinos, en las que criticó a Carboni y hasta lo tildó de "burro ignorante o una terca mula", desde la institución salieron a cruzarlo fuertemente.

"A mí me comunican su salida una vez que lo hicieron. Y me dan un montón de explicaciones que prefiero callar y hasta me dan vergüenza los motivos de su despido. Códigos que yo no haría y no los haría nadie, pero prefiero guardármelo porque me siento involucrado desde mi conducción y desde lo grupal", afirmó Carboni en declaraciones formuladas a TyC Sports.

Por su parte, Malaspina ratificó que la dirigencia fue la que tomó la decisión de despedirlo y despegó al entrenador saliente del episodio. "Herbella nos tiene que explicar por qué nos hizo comprar un ecógrafo de 18 mil dólares si nunca lo usó, por qué hizo jugar a Alexis (Mac Allister) y Damián (Batallini) antes de tiempo sin un estudio previo, por qué se llevó todo el material médico del club y todavía no lo devolvió. Nos tiene que explicar un montón de cosas que le han hecho mucho daño al club en este tiempo", cerró.