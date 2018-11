Taller sobre creatividad y charla abierta

El ministerio de Innovación y Cultura invita a los santafesinos a un nuevo encuentro de formación. En esta oportunidad, estará a cargo Pedro Saborido, reconocido guionista, director de cine y TV, productor. En la última década, sus trabajos alcanzaron la popularidad y reconocimiento por sus éxitos junto al actor, comediante y guionista Diego Capusotto.

El taller de Pedro Saborido se realizará el jueves 22 de noviembre, entre las 15 y las 19 hs., en el Foyer del Centro Cultural Provincial Francisco “Paco” Urondo. Este encuentro de formación es gratuito, con entrega de certificados, pero con capacidad limitada. Los asistentes deben inscribirse en este link: https://goo.gl/forms/3lNMTBbNL8nCXMH92



Luego del taller, Pedro Saborido ofrecerá una charla abierta a todo público, con entrada libre y gratuita en la Librería Ferrovía (9 de Julio 3137). En este ámbito, reflexionará sobre dos temáticas: Humor político y televisión y sobre Cómo se hace Peter Capusotto y sus videos.



LOS TEMAS QUE ABORDARÁ EL TALLER



*Formas de producción y creatividad de Peter Capusotto y sus videos.



*Destrucción total de la idea de la creatividad como patrimonio exclusivo del talento natural.



*Demolición del concepto de la creación como atributo "mágico y especial", cualquiera puede ser creativo.



*El Problema de no tener una idea - El problema de tener muchas.



*El problema de no poder arrancar a escribir.



*El problema de quedarse en el medio de una escritura y no poder seguir.



BREVE BIOGRAFÍA DE PEDRO SABORIDO



Se inició como técnico de sonido y tuvo participación en las películas Los chicos de la guerra (1984), de Bebe Kamin, y Esperando la carroza (1985), de Alejandro Doria. Estudió periodismo en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Entre sus trabajos más importantes se destacan, los guiones para el programa “Tato, la leyenda continúa”, “Delicatessen”, “Todo por dos pesos” (también fue productor y director), Compatriotas y Peter Capusotto y sus videos (también es productor); sus puestas teatrales de “Una noche en Carlos Paz” y “¡Qué noche, Bariloche! (autor, productor)”, sus guiones para radio en “Lucy en el cielo con Capusottos” y su libro “Una Historia del Futbol. 43 cuentos” (Planeta).