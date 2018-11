Otra sesión adelantada en el Concejo Municipal

Por segunda semana consecutiva, los concejales volverán a sesionar un miércoles al mediodía, adelantando la sesión habitual de los jueves. Recordemos que este 15 es feriado provincial (ver pág. 8), motivo por el cual no habrá actividad oficial, incluido en el Municipio.Como tema trascendente para la ciudad aparece la ratificación del convenio firmado con la Familia Peretti, para que una extensión de 120.000 metros cuadrados (aproximadamente), perteneciente al conocido como "Bajo Peretti" pase a ser parte de un sistema de drenaje de la ciudad. Posteriormente, con el paso del tiempo, podrían transformarse en un espacio verde interesante. A cambio, al privado se lo autoriza a un loteo, sumando tierras a la zona urbana que hoy no están incorporadas.Otro tema de trascendencia es una nueva autorización de redirección de partidas. Se sacarán $ 300.000 para telefonía de la Secretaría de Desarrollo Urbano para contratar a un especialista para la reconfiguración de los recorridos de los minibuses. Está claro que en la actualidad no funcionan como se espera, para poder aumentar el caudal de usuarios del sistema. Este fue el tema principal de la reunión con Maina el pasado lunes.Asimismo, debatirán dos pedidos de informes, sobre el cumplimiento de la ordenanza que creaba un "Programa de Orientación Vocacional y Profesional" y el segundo sobre las compras por $ 128.000 al "Kiosco Adriana". Se incorporará un personal al Concejo, se distinguirán a Araceli y Tomás Mondino.(de gran participación en los Juegos Evita), solicitarán que haya nuevas presentaciones del espectáculo “El Mundo Fantástico”. Finalmente, le pedirán a la Nación que haya un Bono Compensatorio a Jubilados y Pensionados, algo que ayer fue descartado por la administración macrista.