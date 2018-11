Llop y un cambio que repitió en sus tres partidos como DT

ya cumplió con tres compromisos como entrenador deen la. Marcha invicto con dos triunfos y un empate. La particularidad que se dio en este segundo ciclo del ‘Chocho’ pasa por la capitanía del equipo. La fue alternando. En el debut vs Olimpo la cinta la llevó Mauro Albertengo, ante Los Andes fue Gianfranco Ferrero y el último viernes, ante Central Córdoba de Santiago del Estero lo hizo Tomás Baroni.“La verdad que fue algo que me puso muy contento”, confesósobre esta oportunidad y luego contó:En relación al empate 2-2 vs los santiagueños, el ‘Bocha’ apuntó:porque queríamos conseguir los tres puntos, no pudimos y ahoraPor barrio Alberdi se rescata eso, el hecho de no haber perdido ya que el conjunto de Coleoni hizo un gran partido y el empate final llegó cuando ya se jugaba la adición. “Sí, hicimos un esfuerzo enorme,, lo importante es que no se perdió,. Hay que seguir trabajando para tratar en el partido que viene volvernos con los tres puntos”, le contó a este medio Baroni.Lo mejor de Atlético se pudo ver en el complemento. En virtud de ello, el defensor ‘albiceleste’ señaló: “Si, creo que en el segundo tiempo mejoramos un poquito más, agarramos más la pelota, algo que en el PT no lo pudimos hacer, pero gracias a Dios llegamos al gol que era lo más importante, lo pudimos empatar, no se perdió y volvimos a sumar”.Por último, Baroni se refirió a la jugada polémica de la noche. El gol de Marco Borgnino que tanto reclamó el elenco visitante. “Creo que se hizo justicia, el primer gol de ellos fue una mano que no la cobra, le pega en la mano y le queda justo para patear y no la cobró. Fue justo el empate”.