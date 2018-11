Nada de descanso

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El delantero Ignacio Scocco hizo ayer tareas de kinesiología a pesar de que River no se entrenó, en busca de llegar en condiciones a la revancha frente a Boca, el sábado 24 de noviembre.

A pesar de que el plantel tuvo libre lunes y martes, el futbolista realizó kinesiología de manera particular para recuperarse de una fuerte contractura en el gemelo de la pierna derecha que le hizo perder el partido de ida en la Bombonera.

Según supo NA de fuentes vinculadas a River, Scocco cree que podrá estar a disposición del cuerpo técnico para el encuentro en el Monumental.

El delantero tenía el gemelo cargado y, luego de ser titular el 3 de noviembre ante Estudiantes, se resintió y terminó saliendo por precaución.

Sin embargo, en los días siguientes no pudo entrenar a la par de sus compañeros y ni siquiera fue al banco de suplentes en el 2 a 2 ante Boca.



OTRO QUE NO

REGALA NADA



El que sí estará disponible es Leonardo Ponzio, ya recuperado de un desgarro grado uno que sufrió en el bíceps femoral derecho ante Gremio, que también lo había dejado afuera de la ida.

Al igual que Scocco, el capitán también se entrenó en River más allá de que su presencia el 24, salvo que se resienta, está asegurada.

River regresará a los entrenamientos este miércoles en Ezeiza y trabajará allí hasta el sábado.

Luego del domingo libre, entrenará lunes y martes en ese predio y, a partir del miércoles, quedará concentrado en un predio de Cardales donde suele permanecer antes de los partidos más importantes.

La principal incógnita del equipo es saber quién reemplazará a Rafael Santos Borré, ausente por haber llegado al límite de amarilla.

En ese sentido, puede ser el propio Scocco o no hay que descartar que Gallardo utilice un mediocampista creativo más y que Lucas Pratto sea el único delantero.