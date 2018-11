Gobierno recordó que es obligatorio pagar el bono

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El Gobierno nacional salió a ratificar ayer que es "obligatorio" el pago del bono de $5.000 dispuesto para el sector privado, en medio de resistencias de algunos sectores industriales a cumplir con ese decreto.Compañías asociadas a la UIA, en especial las alimenticias, habían advertido dificultades para afrontar ese pago.Estimaciones privadas indican que el bono incrementará hasta 10% la masa salarial disponible, lo que representa unos $45.000 millones, aunque la mayor parte será destinado a cancelar deudas contraídas por los hogares, por ejemplo en tarifas de servicios públicos.El ministro del Interior, Rogelio Frigerio sostuvo que el pago es "obligatorio, independientemente de lo cual puede usarse dentro de la discusión paritaria que ya están llevando adelante empresas y sindicatos".La asignación no remunerativa fijada por el Gobierno para el sector privado entró en vigencia con la publicación de un decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri y sus ministros en el Boletín oficial.El decreto 1043/2018 estableció "a partir del primero de noviembre de 2018, una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado, que ascenderá" a $5.000.El 50% se pagará con los salarios de noviembre, "pagaderos en diciembre de 2018" y la otra mitad con los salarios de enero, lo que llegará a los trabajadores en febrero.MAS DE DOS CUOTASLas empresas en crisis podrán pagar el bono de fin de año en más de dos cuotas, mientras que en los sectores que reabrieron sus paritarias podrá ser tomado a cuenta de esas mejoras, según el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial. La norma establece que, hasta marzo del año próximo, antes de despedir personal las empresas -salvo las constructoras- deberán informarlo al Ministerio de Producción y Trabajo al menos diez días hábiles antes de concretarlos.Quedaron excluidos los "trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, cualquiera sea su modalidad de vinculación y/o el régimen laboral aplicable".JUBILADOS, AFUERAEl vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, aclaró ayer que los jubilados y pensionados de la administración central no percibirán el bono de fin de año. "Por el momento el esquema que está vigente en el próximo ajuste -previsto para marzo- va a tener en consideración los índices más altos de inflación por lo que ahí va a haber una mejora respecto de las remuneraciones. Se verá esa mejora pero no habrá bono", señaló.CGT SIN PAROLuego de que el presidente Mauricio Macri firmara el DNU para establecer el pago del bono, la CGT manifestó su conformidad con la medida al ratificar que no habrá paro, mientras que los dirigentes de los sectores más "duros" de la central obrera seguirán adelante con la huelga y podrían sumar marchas junto a las CTA y movimientos sociales.El secretario general de UPCN y número dos de la CGT, Andrés Rodríguez, confirmó que "por el momento" la central no realizará un paro general, luego de que el Gobierno dispusiera el bono para el sector privado y acordara el mismo beneficio para los estatales.