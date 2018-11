"Bichi" Fuertes es DT interino en Colón

"Me llamaron y me preguntaron si me podía hacer cargo del equipo para estos 5 partidos que quedan. No vengo a suplantar a nadie, vengo a dar una mano. Siempre dije que iba a estar cuando Colón me necesite y acá estoy", expresó Fuertes tras presentarse ante el plantel y dirigir la primera práctica.

Da cuenta Radio EME que el "Bichi" agregó "vengo por un interinato, y los dirigentes decidirán el entrenador cuando termine el año"-

Se memora que el nuevo DT es el histórico máximo goleador de la institución del barrio Centenario, en la ciudad capital de la Provincia.