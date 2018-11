Reclamaron a la Provincia que declare la emergencia industrial

Profundamente golpeada por la crisis económica, la industria santafesina salió a pedir al Gobierno provincial que declare la emergencia industrial, habilite una línea de créditos con tasas subsidiadas, otorgue incentivos productivos e impulse un plan de refinanciación de las deudas impositivas para el sector.

El Comité Ejecutivo de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) hizo propio el documento elevado por la Unión Industrial de la ciudad de Santa Fe (UISF), que es Cámara Regional Asociada, con el "objetivo de concretar las peticiones formuladas y así intentar superar -en lo que a la competencia provincial corresponde- las graves dificultades por las cuales está atravesando el sector productivo".

"La industria santafesina afronta un cuadro extremadamente complejo donde muchas industrias en la provincia de Santa Fe están al borde del colapso productivo y ello requiere tomar medidas urgentes", advierte ese documento al que también adhirió el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) como entidad integrante de la FISFE. "Frente a dicha situación, amén de las medidas que deben tomarse a nivel macroeconómico en el orden nacional, la UISF entiende que se podrían implementar en el orden provincial una serie de iniciativas para morigerar esta desesperante situación" agrega para luego detallar la propuesta:



1) Emergencia industrial provincial

a) Se debe declarar la emergencia industrial provincial por 180 días, con un esquema de funcionamiento similar a la emergencia agropecuaria, donde se brinde asistencia financiera, incentivo productivo y asistencia impositiva, además de trabajar sobre el costo energético, el seguro ambiental y la industria del juicio laboral durante el periodo de emergencia.



2) Asistencia financiera

a) Tasa preferencial durante la emergencia del 29% para la línea de descuentos de cheques hasta 90 días. Estas líneas pueden ser negociadas con el Banco Provincial de Santa Fe o con el Banco Nación, puesto que la provincia no tiene un banco público propio.

b) Implementación de una banca de desarrollo o de inversión productiva, ya sea mediante la figura de un banco mayorista o de un fideicomiso financiero fondeado por el gobierno provincial más los aportes del futuro seguro ambiental (ver tema seguro).

c) Negociar con la Nación las mismas líneas de asistencia financiera que otras provincias están recibiendo (ej. FONDEP que asignó 2.000 millones a Bs As).



3) Incentivos productivos

a) Modificar el Compre Santafesino para darle automática preferencia a las PyMes de nuestra provincia en las compras del estado cuando su oferta sea hasta un 5% mayor a la mejor oferta.

b) Además, si la oferta se encuentra comprendida entre un 5% y un 10% por arriba de la mejor oferta y es una empresa radicada en la provincia, el Estado le da la posibilidad de igualar el mejor precio ofrecido.



4) Asistencia impositiva

a) Refinanciar las deudas impositivas ya devengadas de las industrias con el API a tasa preferencial por los 180 días de la emergencia.

b) Eliminar la aplicación de ingresos brutos a la energía eléctrica industrial consumida en la provincia.

c) Invitar a los municipios a eliminar por lo menos un 50% de los distintos cargos, contribuciones, tasas, etc. que se aplican sobre los consumos de energía eléctrica industrial.

d) Refinanciar el 50% del impuesto a los ingresos brutos generado durante el periodo de la emergencia en 6 cuotas a pagar a partir de la finalización de la emergencia en un plan de pago establecido por el API.

e) Restablecimiento de planes caducos para las pymes que, aun queriendo cumplir, no pudieron hacerlo por las dificultades económicas.

f) Suspensión de embargos durante el periodo de la emergencia.

g) Invitar a los municipios a eliminar o por lo menos reducir en un 50% el DREI Derecho Registro e Inspección en consonancia con el esfuerzo realizado por la provincia.

h) Devolución automática de los saldos a favor con el API vía web a partir del mes siguiente a la declaración jurada.



5) Costo energético

a) Reducir la presión tributaria sobre las tarifas eléctricas. Actualmente, además de los impuestos nacionales, se recargan una serie de tributos y adicionales a nivel provincial y municipal que aumentan desproporcionalmente con cada incremento de la tarifa eléctrica (fondos especiales, contribuciones municipales, tasas, alumbrado barrido y limpieza, etc.). La tarifa de energía industrial debería estar exenta de ingresos brutos y de todo otro tributo, tasa o contribución.

b) Establecer una tarifa de energía industrial diferenciada para las industrias radicadas en la provincia.

c) Moratoria por deudas de energía eléctrica con planes de pago a tasas razonables.

d) Suspensión de los cortes de servicio por 180 días.



6) Seguro ambiental

a) Creación de un fideicomiso provincial de seguro ambiental industrial que brinde cobertura de seguro real contra accidentes ambientales para el sector industrial. Con el excedente de lo recaudado por sobre las remediaciones se podrán otorgar créditos al sector industrial y eventualmente reducir las alícuotas para bajar el costo del seguro.

b) Suspensión de las intimaciones que realiza la Secretaría de Medio Ambiente durante la emergencia industrial y hasta tanto el fideicomiso esté conformado y en funcionamiento.



7) Industria del juicio laboral

a) Adhesión de la provincia a la nueva Ley de ART condicionada a la creación de las nuevas comisiones médicas, tal cual hicieron otras provincias.

b) Avanzar junto con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación en la conformación de las nuevas Comisiones Médicas donde sea necesario.

c) Llevar adelante un trabajo articulado con Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia y Poder Judicial para bajar el costo por litigiosidad laboral que en la provincia de Santa Fe golpea sobremanera a las pymes.