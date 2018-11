Macri firmó el decreto por el bono de $ 5.000 que se podrá pagar en cuotas

BUENOS AIRES, 13 (NA).- El presidente Mauricio Macri firmó ayer el decreto para pagar un bono de fin de año para los trabajadores de hasta $5.000 pesos en dos o más cuotas, mientras que se confirmó una suma similar para empleados del sector público.

Los ministros de Educación, Alejandro Finocchiaro, y de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmaron la firma del decreto y señalaron que también habrá una compensación parcial para los trabajadores de la administración pública nacional.

El decreto del bono a privados, que se deberá abonar en dos pagos de 2.500 pesos con los sueldos de noviembre y enero próximos, será publicado este martes en el Boletín Oficial, fue también rubricado por todos los ministros del Gabinete, supo NA.

Finocchiaro dijo que durante la reunión de Gabinete que encabezó el Presidente en la Casa Rosada, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, explicó que el bono para privados "podrá ser utilizado" a cuenta de futuras negociaciones de paritarias en el sector privado.

La CGT, que frenó la posibilidad de convocar para fin de mes al quinto paro general en la era Macri tras negociar este bono con el Gobierno y los empresarios, rechazaba de plano esta chance de que los 5.000 pesos del beneficio puedan ser utilizados como adelanto de los aumentos que se acordarán en paritarias.

El bono fue eje de cruces de declaraciones y de idas y vueltas entre las tres partes implicadas, más aún luego de que algunas cámaras empresariales, como la UIA y la CAME, dejaran trascender que varias empresas no estarán en condiciones de pagar el bono pese a la obligatoriedad del mismo.

El decreto que firmó Macri es el del borrador que había circulado en los últimos días y que además ordena a las empresas avisar al Gobierno diez días antes de despedir empleados y activar una instancia de mediación entre las tres partes para analizar si es posible frenar esas cesantías.

"Establécese hasta el 31 de marzo de 2019 un procedimiento por el cual los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación no menor a diez días hábiles de hacerla efectiva", dice el decreto.

En lo que refiere al bono, se deja abierta la posibilidad de negociar empresa por empresa otro mecanismo, como por ejemplo abonar en más cuotas, aunque en acuerdo con el sindicato del sector.

"Las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo, representantes de los trabajadores y empleadores, podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o en declinación productiva", se indica al respecto en el decreto.

A su vez, explicita que aquellos acuerdos salariales que ya fueron cerrados a lo largo del año y hayan pactado una revisión "podrán compensar el aumento" con la suma total del plus salarial, salvo que las empresas y los gremios acuerden "expresamente" su no absorción. Además, dispone que las empresas que ya otorgaron "unilateralmente" otros incrementos sobre las subas salariales "podrán compensarlos" con la suma total del bono.