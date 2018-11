Dan despacho al proyecto del "bajo Peretti" en el Concejo

En la mañana de ayer, la reunión de comisión de los concejales comenzó a oscuras producto de la lluvia y tormenta de las últimas horas. Debido a esta situación, el edil Leonardo Viotti quien propuso suspender la reunión para colaborar con la situación, pero la respuesta de la mayoría de sus pares fue no estar de acuerdo, ya que las cuadrillas municipales estaban trabajando en ese momento sobre las emergencias.

Entre las visitas recibidas, estuvo el secretario de Desarrollo Urbano Carlos Maina sobre 3 temas. Al término de la reunión, expresó a LA OPINION que "se trató la modificación de la partida de servicios de profesionales hasta fin de año porque se estaba agotando, expliqué para qué se usaba y no hubo problemas. También sobre el proyecto de ordenanza del bajo Peretti (salió la semana pasada); la familia Peretti dona un terreno de 1.200 m por 100 m de ancho para trabajarlo hídricamente y a cambio le permitimos ampliar urbanizar una nueva calle paralela a Palmira Reale de Arcos para hacer 72 lotes. Y el otro fue un convenio con un privado (familia Perotti) una compensación que una de etapa de urbanización harían unas calles de hormigón en lugar de hacerla de ripio a cambio de no donar el 5% de espacio público".

También estuvo Marcelo Bersano, director del Instituto Municipal de la Vivienda, para hablar sobre el pedido de exención en el pavimento de las 130 cuadras que pasaba por los terrenos del IMV porque hay una serie de costos que no le cierran al concejal Hugo Menossi.

Al respecto, el concejal dijo a un cronista de este diario que "el Ejecutivo envió un proyecto para eximir a 14 lotes del Instituto del pago del asfalto en el plan de las 130 cuadras, de los cuales 12 están en el barrio Mora entre Maggi y Geuna, y los restantes entre Lehmann y Muniagurria; son 280.000 pesos para los 14 lotes. Cómo se calcula el costo, si se va a hacer un llamado a licitación en Maggi y Geuna para que la parte privada invierta trasladaríamos un beneficio a ese sector cuando en realidad cualquiera debe pagar eso; no sabemos si esto estaba o no previsto, quien paga todo esto, se termina cargando en los vecinos comunes que tienen que pagar cuotas altísimas para tener asfalto frente a sus casas, frente a los lotes del Instituto que no paguen porque le regalaríamos el asfalto a las personas que vayan a vivir a esos lotes. ¿Por qué los rafaelinos tenemos que pagar a esa empresa y personas? Seguirá siendo estudiado y ver lo que es más conveniente para el progreso de la ciudad".

En tanto, estuvo Ana Rosillo de una de las protectoras de animales. "Son sobre trabajar sobre la castración y disminuir los criaderos de perros. El contendido está en línea sobre lo planteado por otra protectora", destacó el edil Lisandro Mársico a LA OPINION.



8 DESPACHOS

DE COMISIÓN

Luego de las reuniones se procedió al despacho de 8 proyectos que se votarán en la sesión de este miércoles a partir de las 13 horas.

* Solicita modificación presupuestaria ejercicio 2018 es para movilidad urbana sobre los honorarios de profesionales (Muriel).

* Solicita pase a zona urbana de la concesión 405 en forma parcial: es a cambio de 12 ha en el bajo Peretti para escurrimiento natural del agua (Muriel).

* Proyecto de resolución solicitando al Presidente de la Nación, a las autoridades nacionales de ANSeS y al Congreso arbitren todos los medios y mecanismos y decidan otorgar oficialmente un bono compensatorio a todos los jubilados y pensionados para el mes de diciembre (Bonafede).

* Proyecto de minuta de comunicación, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de las áreas que correspondan, evalúen la posibilidad de llevar a cabo nuevas presentaciones del espectáculo “El Mundo Fantástico” (Mársico).

* Proyecto de resolución sobre designación de personal permanente a Cintia Soledad Piovano (Bonafede).

* Proyecto de minuta de comunicación sobre informar por compras referente al kiosco Adriana: domicilio del proveedor, cuál es la razón social y número de CUIT, que clase de mercaderías son provistas a la Municipalidad de Rafaela y justificar su utilidad, enviar e-mail los comprobantes emitidos por el proveedor a la Municipalidad de Rafaela desde el 1º de octubre de 2017 al 30 de setiembre de 2018, porque en ese período el Municipio le pagó $ 128.855 (Marsico).

* Proyecto de minuta de comunicación para que el DEM informe que avances se realizaron para el cumplimiento de la ordenanza registrada bajo el Nº 4919, sobre la implementación del “Programa de orientación vocacional y profesional” en el ámbito de la Municipalidad de Rafaela que fuera aprobado por este cuerpo el 7 de diciembre de 2017 (Pascual).

* Proyecto de declaración sobre reconocimiento de labor deportiva a los jóvenes Araceli y Tomás Mondino (Pascual).