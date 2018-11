Estreno anual del taller de teatro de Adultos del Lasserre

El amor por el arte de las tablas en esta ciudad se replica en una gran cantidad de grupos teatrales, y de personas de distintos ámbitos que buscan canalizar su expresión a través de la actividad teatral, este es el caso de los concurrentes al Taller de Teatro de Adultos que funciona en el Teatro Lasserre del Centro Ciudad de Rafaela, más de una veintena de talleristas que, coordinados por Martín Werlen, canalizan su amor a la actuación teatral.

Ayer, para dar a conocer detalles de la exhibición anual, que en esta edición está programada para los días jueves 16 y viernes 17 a partir de las 21, nos visitaron Silvia Zerbatto, Cristofer Rocchia y Luisa Haberkon.

En tal sentido hicieron saber que "es el estreno anual que hacemos con el taller de adultos, obra que venimos preparando durante todo el año, y ahora haremos dos funciones".

"La obra se titula "Aquí no hay quien viva", es una creación de nuestro director: Martín Werlen, él hizo algunas adaptaciones y la obra gira en torno a un grupo de vecinos que están en una reunión de consorcio en la que van sucediéndose cosas y generan situaciones de diversa índole que van enredando a los distintos personajes.

"Se trata de una comedia con algunos toques intensos, más dramáticos".

Por otra parte remarcaron que "en este año somos muchos participantes, 23 en total, no se dejó nadie afuera, todos estamos en el escenario, por eso se hizo una obra de estas características para que todos tengamos la posibilidad de trabajar".

En cuanto al maquillaje, escenografía, vestuario, remarcaron muy especialmente que por no contar con presupuesto, cada uno de los integrantes del taller aporta su granito de arena, mientras que iluminación y sonido lo llevan adelante quienes trabajan en el teatro.

Aseveraron que "es una historia para disfrutar que tiene una historia y dentro de ella hay otras, y capaz de satisfacer a distintos públicos"

La pieza que se estrenará tiene una duración de una hora veinte minutos, el valor de la entrada fue fijado en $ 100 y ya pueden adquirirse en la boletería del teatro. Debemos decir que nuestros visitantes coincidieron en manifestar su profundo amor por el teatro, la pasión por la actuación y el entusiasmo por comunicarse con los espectadores en las funciones que fueron anunciadas.

Silvia Zerbatto remarcó que "yo soy nueva, empecé este año el taller, también logré una diplomatura de teatro, el sábado pasado terminé de presentar una última materia". Luisa Haberkon, por su parte hizo saber que "hace años que lo hago, el primer año, enfrentar al público fue duro, pero ahora no, sigo sintiendo una cosita en el estómago, pero una vez que entré en escena, soy el personaje, esperemos que el público nos acompañe".

Cristofer Rocchia puso especial énfasis en señalar que"nos divierte mucho hacer la obra".