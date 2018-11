Sébastien Loeb presentó el Peugeot para el Rally Dakar

El evento que elegieron Sébastien Loeb y el equipo Peugeot para presentar el auto que correrá el piloto francés en el Rally Dakar 2019, fue el "Red Bull Knock Out".Allí, el nueve veces campeón mundial de Rally develó en sociedad el Peugeot 3008 DKR Maxi, tal como lo utilizará junto a su navegante Daniel Elena, en la edición número 41 del Rally Dakar 100% Perú.El auto lleva preparación del equipo francés PH-Sport con apoyo de la marca de bebidas energéticas y la empresa de lubricantes Bardahl."Encontré el video de Mini preparando el Dakar y pensé que sería bueno competir contra ellos, intentar hacerles cosquillas. Cuando Peugeot anunció su retiro del Rallycross, me decidí. Nunca pensé en volver tan rápido al Dakar, pero ir sin presión, como equipo privado, al estilo Loeb-Elena, realmente me tentó"."Ante todo, vamos a divertirnos. Aunque todavía hay diferencias entre un equipo particular y uno de fábrica en el Dakar, confiamos en el potencial de nuestro conjunto. A nivel de preparación saldremos con desventaja, sin poder competir antes por falta de tiempo", destacó Loeb.El piloto francés, en una excepcional demostración de su vigencia, se impuso en el Rally de Catalunya, al mando de un Citroën, en su tercera carrera del año, dejando abierta la definición del WRC.