López correrá en las "6 Horas de Shanghai"

El octavo round del Campeonato Mundial de Endurance FIA WEC arriba se llevará a cabo en China, al disputarse este fin de semana las "6 Horas de Shanghai" en el circuito de 5.451 metros.

Es la última competencia de este año, pero significará la mitad de la temporada deportiva, que finalizará a mediados de 2019 con las "24 Horas de Le Mans".

Toyora Gazoo Racing viaja con el recuerdo del triunfo en Fuji (Japón), por parte de la tripulación del auto número 7 del inglés Mike Conway, el japonés Kamui Kobayashi y el argentino José María López.

El cordobés espera con ansias la cita de los próximos días: "Esta será mi segunda vez corriendo en Shanghai con el WEC, estoy esperando el fin de semana. Es una pista interesante, donde no es fácil el tráfico, puedes perder mucho tiempo, pero también es importante no tomar riesgos".

En tanto la tripulación del auto número 8, conformada por el suizo Sébastien Buemi, el japonés Kazuki Nakajima y el español Fernando Alonso llegará con cuatro victorias acumuladas en la temporada.

Llevan la delantera con 13 unidades de ventaja en el torneo, hablando de los dos vehículos Toyota TS050 Hybrid.. "Será otra batalla interesante con el otro auto del equipo, con el agregado de que no sabemos qué tan veloces puedan ser los vehículos no híbridos, por lo que será una carrera excitante", expresó López. (Fuente: Campeones).