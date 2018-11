Lorde hizo vibrar a miles de fanáticos en un gran cierre del Personal Fest

La lluvia y la tormenta del sábado dejó paso a un domingo un poco más tranquilo en cuanto a clima se refiere. Incluso al promediar la mañana una resolana le sumó optimismo a todos quienes querían acercarse al Club Ciudad de Buenos Aires para disfrutar de la segunda jornada del Personal Fest. Sobre todo, después del sábado trunco.

Desde temprano, todo estuvo dado para que el Festival pudiera cumplir con la jornada dominguera, tal como estaba previsto inicialmente. Y así fue. Se pudieron habilitar buena parte de los espacios que originalmente estaban destinados, más allá que algunos debieron recalcularse por los efectos del sábado lluvioso. También se realizaron algunos retoques en la grilla original y la producción tuvo que reprogramar algunos shows.

Con las primeras horas de la tarde, una multitud se fue acercando al Club Ciudad de Buenos Aires para disfrutar de la música de comienzo a fin. La tarde la abrió Ibiza Pareo, con Valdes y Mercury Rev. Un rato más tarde apareció en escena Louta y también fue el turno del cordobés Juan Ingaramo y el neocelandes Connan Mokasin. En esas primeras imágenes de la tarde, fue curioso ver a mucho público tratando de saber en tiempo real como iba el clásico entre Boca y River.

Antes del atardecer, el domingo regaló algo del sol que se había ausentado desde el viernes en Buenos Aires y le puso más color a la tarde, cuando las chicas de Warpaint subieron al escenario Huawei.

Luego quedó la recta final con Death Cab for Cutie, MGMT y el cierre esperado de la también neocelandesa Lorde. El predio del Club Ciudad se fue colmando con el correr de las horas para llegar al cierre con una multitud que acompaño los shows centrales del domingo. Lorde brindó un show a la altura de las expectativas y también logró una gran comunión con el público argentino, al punto de fundirse con ellos -valla de por medio- en el final del recital.

Se fue una nueva edición, la 13, del Personal Fest. Sin dudas, queda el sabor amargo para la organización de no haber podido ofrecer la gran primera jornada que estaba programada dado que el clima fue el protagonista menos esperado. El público pudo disfrutar ayer de una parte de todo lo que estaba previsto y también de todas las actividades que el festival tenía para ofrecer, más allá de algunas limitaciones que las secuelas de la lluvia dejaron.



La palabra de Personal



La segunda jornada del Personal Fest se desarrollaba con normalidad y fue el momento de hacer una primera lectura por parte de la organización. Silvana Cataldo, Gerente de Fidelización y Engagement de Telecom Personal charló con LA OPINION y nos dio una visión de parte de la empresa de lo que ha sido la edición 13 del festival. Sobre todo después de lo ocurrido el sábado con la suspensión por las inclemencias del tiempo.

“Son 14 años de historia del Fest, 13 ediciones y la primera vez que nos pasa esto. La verdad es que alguna vez nos podía pasar y no lo podemos manejar”, comenzó diciendo Cataldo. Luego agregó: “Nosotros tratamos que la experiencia para gente sea la mejor posible y por eso las decisiones que tomamos. Sin las condiciones mínimas de seguridad, no podíamos hacer un show y por eso tuvimos que suspender la presentación de Robbie Williams, con lo que eso significa para la gente. Por suerte en esta segunda jornada la gente está viviendo todo con total normalidad y eso nos pone muy contentos.

También hizo referencia a la ya rica historia del festival que se viene realizando desde 2004. “Personal Fest es una marca registrada de la compañía, ya con 14 años de historia. Es una marca valorada no solo por nosotros sino por la gente que es lo más importante.” También hizo referencia a lo que vendrá. “No te digo mañana, pero ya pasado mañana comenzaremos a pensar en la propuesta para el año que viene. En este año llevamos este proyecto a Córdoba y a Asunción del Paraguay, donde fuimos muy bien recibidos y el Fest fue todo un éxito".