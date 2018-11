Eduardo Dominguez se alejó de Colón

Eduardo Domínguez renunció a su cargo de entrenador de Colón de Santa Fe, que es el décimo equipo que cambiará técnico en las primeras doce fechas de la Superliga y buscará a Martín Palermo o Alfredo Berti como prioridades para su reemplazo. A última hora del domingo, Domínguez se comunicó telefónicamente con la dirigencia del "Sabalero" para anunciarle su decisión, tras el empate 1-1 frente a Estudiantes de La Plata.

De esta forma, Domínguez puso final a una etapa que parecía consumada hace un tiempo, ya que había tenido encontronazos con la dirigencia antes del inicio de la temporada y permaneció en el cargo con la expectativa de avanzar en la Copa Sudamericana, donde fue eliminado.



SOLARI CONFIRMADO EN REAL MADRID

El argentino Santiago Solari, hasta ahora entrenador interino del Real Madrid, fue confirmado en sus funciones por el club merengue, que hizo homologar su contrato, según confirmó a la agencia internacional francesa AFP la federación española (RFEF). "Todo está en orden. El Real Madrid se ocupó de su contrato y no hay problema", dijo la RFEF en una respuesta por correo electrónico. El interinato de Solari, de 42 años, exentrenador del conjunto filial nombrado a finales de octubre, no podía pasar de 14 días, según el reglamento de la RFEF.



ECHARON AL TURCO

El Celta de Vigo, de la primera división española, anunció este lunes la destitución del técnico argentino Antonio Mohamed, que será reemplazado por el portugués Miguel Cardoso. "Antonio Mohamed y su cuerpo técnico no seguirán en el RC Celta una vez acordada su desvinculación de la entidad céltica", escribió club celeste en un comunicado publicado en su página de internet.