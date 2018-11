SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ante una consulta el intendente Toselli hizo saber que el proyecto está listo para convocarse a licitación.

Recordó que está acordado el desembolso del Grupo Sancor Seguros, que habrá también un aporte de la Provincia y otro muy importante el año próximo.

En cuanto a la presentación judicial recordó que "hace un tiempo atrás hubo una presentación judicial que planteaba dudas del impacto ambiental del proyecto, ha prosperados los estudios de impacto hídrico, de impacto ambiental, favorables ambas y el proceso judicial está casi en período de definición, como el estudio de impacto ambiental está y está aprobado, confiamos en la resolución judicial. No obstante no hay impedimento para llevar adelante el proyecto porque no hay una medida de no innovar".