Basso timbreó junto a Cambiemos en Rafaela

Mauricio Basso, referente del espacio Cambiemos, recorrió el sábado pasado las calles de Rafaela junto a su equipo, en el marco de una nueva convocatoria nacional de timbreos. En esta oportunidad, dialogó con los vecinos del barrio Mosconi, quienes le plantearon sus principales preocupaciones como rafaelinos.

A pesar de la variedad de temas, la principal preocupación que expusieron los vecinos fue lo relacionado a la falta de seguridad. La intranquilidad con la que viven a diario actividades cotidianas como salir a caminar, que los niños puedan ir a la escuela en bicicleta, tomar mates en la vereda, ir de noche hasta la despensa, etc. Así expresaron los vecinos su gran preocupación por la creciente inseguridad en la ciudad y la falta de respuestas por parte de los organismos del Estado.

Durante el recorrido, Mauricio Basso expresó: “Estoy convencido que no hay otra forma posible de solucionar los problemas de los rafaelinos que escuchando y dialogando con ellos. Venimos recorriendo la ciudad desde hace tiempo, y nos llevamos de cada encuentro las inquietudes y necesidades de la gente que no sólo pide ser escuchada, sino que sus demandas sean atendidas con soluciones concretas. Desde nuestro espacio estamos trabajando precisamente para dar forma a ideas y propuestas que vengan a satisfacer esos reclamos de los ciudadanos. Queremos construir una Rafaela mejor para todos, donde el vecino pueda disfrutar y caminar la ciudad con la tranquilidad con que lo hacía antes. Este es un tema crucial para los rafaelinos, que no debería dar lugar a especulaciones o intereses mezquinos de ningún tipo. Trabajar con seriedad es nuestro objetivo”.

Recordamos que este nuevo timbreo se realizó en todo el país y es una actividad que se efectúa desde el espacio de Cambiemos para dialogar mano a mano con los vecinos, escuchar sus problemas y poder darles una respuesta a sus preocupaciones.