Sensaciones y sentimientos

AMOR Y EDAD

En ese pueblo había un río que circulaba según su propio deseo. Subía o bajaba atento a la necesidad de saludar a todos los habitantes: pasaba por sus puertas, lanzando un pequeño chorro hacia las puertas y, como es fácil suponer, no entraba. Sólo marcaba presencia.

No tenía un orden lógico ni natural, a veces corría hacia arriba generando un imprevisible cauce. Y lo resolvía día a día en las primeras horas.

Hubo entonces una jornada de preocupación entre algunos pobladores; lo que pasaba “no podía ser”.

Debían conseguir que el río fuera formal y se comportase según las leyes inalterables de la naturaleza: de arriba hacia abajo y sin giros inesperados a derecha e izquierda. Cavaron entonces un sendero para que el agua no tuviera más remedio que seguir rectamente hacia adelante abajo y se fueron a dormir tranquilos.

A la mañana siguiente se desperezaron con una sensación de felicidad que les duró poco. A poco de que abrieran las puertas vieron que circulaba como antes de que le marcaran el nuevo sendero.

Se reunieron nuevamente, esta vez para ponerle un nombre. Muchos propusieron “Río Caprichoso” y un solo poblador, humildemente, dijo que era cierto que era caprichoso y por eso el nombre más adecuado era “Río Amor”. Concluyó su discurso sonriente y complacido.

El hombre es universalmente un río. Por los componentes del cuerpo, estables, y por la inmaterialidad flexible de su espíritu.

Ha instalado la pauta etárea (la edad de cada uno, para decirlo claramente) como medida para contener el caudaloso sentimiento que lo hace enamorar, y le ha puesto a las parejas un límite cercano a la diferencia de edad con el útil objetivo (para ellas, por supuesto) de ayudar a que su felicidad sea la mayor y más durable.

Un coro de analistas de la conformación de las parejas está verificando día a día (mejor decir momento a momento) si se ha hecho según las reglas tradicionales. Como los juzgadores han concretado las suyas teniendo en cuenta la diferencia socialmente normal y aceptable, eso les da un punto de vista fijo y seguro del que no deben salir. Ni ellos ni los demás.

Algo de razón tienen: es natural suponer que 20 años o más de diferencia (Charles Chaplin le llevaba 46 a Oona O’Neill) harán que el tiempo de convivencia sea mucho menor que la que tendrán los que tienen edades similares. Hay pautas iniciales: el hombre debe ser cuatro años mayor que la mujer, y una diferencia de hasta diez años, en cualquiera de las dos direcciones, es tranquilizante para la pareja y los observadores.

Los puntos de vista varían geográficamente (barrio, ciudad, país), también según el estatus: no es lo mismo el vecino que el personaje importante; no es la misma cosa el local que el artista famoso, dependiendo también de las simpatías con cada uno y asimismo de si el “muy mayor” es hombre o mujer, aunque todos son condicionantes de la aceptación general de las diferencias de edades.

El viento, la lluvia y el sol tienen sus propias reglas. Los sentimientos viven en andantes cajas cerradas, a la vista solo de quien los percibe y protege de la mirada exterior.

A todo esto -no lo hemos olvidado- los lectores deben estar reclamando que volvamos a la historia inicial del río, y contarles cómo circula hoy y cómo se llama.

Lo vamos a hacer sencillo y con pocas palabras. Desde entonces se llama Amor y va por donde quiere sin rendirle cuentas a nadie.