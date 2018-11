Libertad, semifinal en Paraguay

Franca (Brasil), Quimsa (Argentina), Libertad Sunchales (Argentina) y Olimpia (Paraguay) buscarán, a partir de este martes 13, convertirse en el primer finalista de la Liga Sudamericana 2018, cuando inicie la disputa del Grupo E de la Fase Semi-Final, que tendrá lugar en el remozado SND Arena, el nuevo polideportivo de la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay. La jornada iniciará con el partido entre Franca y Quimsa, desde las 18:15, hora local, y a segundo turno Olimpia se medirá ante Libertad Sunchales.En esta instancia el margen de error se reduce y solo sirve el primer lugar de la llave para alcanzar el objetivo. Franca llegó a esta etapa tras comandar el Grupo A de manera invicta y se encuentra en gran forma. Luego de levantar el título en el Campeonato Paulista. El entrenador Helinho contará con sus principales piezas: David Jackson, Lucas Silva, Andre Goes, Lucas Cipolini, Jimmy De Oliveira, entre otros, por lo que su escuadra será de temer.Quimsa también tuvo una muy buena fase previa al dominar el Grupo C con balance de 3-0. El conjunto de Silvio Santander en la última semana logró su clasificación a los cuartos de final del Torneo Súper 20 de la liga argentina al superar a la Unión de Formosa y para esta instancia sumó al escolta Marc Antonio Carter para tratar de fortalecer a un quinteto que cuenta con elementos como Leonardo Mainoldi, Nicolás De Los Santos, Roberto, Acuña, Carlos Schattmann y Federico Aguerre.A Libertad Sunchales no le fue tan bien en la liga y quedó eliminado a finales de octubre en el repechaje del Súper 20, al ceder en dos encuentros ante Olímpico La Banda; sin embargo, eso les ha permitido enfocarse en el torneo internacional.El anfitrión Olimpia, tras dominar el Grupo B con tres victorias, tratará de dar la campanada ante su afición. Las nuevas caras que se sumaron a la plantilla que comanda el entrenador Juan Pablo Feliú, son los nacionales Júnior Peralta y Toto López, dos aleros. El experimentado Javier Martínez y el argentino Juan Pablo Cantero son los encargados de llevar la batuta del equipo.